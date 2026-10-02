ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.63
usd:
327.52
bux:
140050.08
2026. október 2. péntek Petra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mol Bubi
Nyitókép: BKK/Nyirő Simon

Bővülő közbringarendszer: több mint hatvan Mobi-ponttal gazdagodott az egyik kerület

Infostart / MTI

Összesen hatvankét új Mobi-ponttal bővítette a Mol Bubi hálózatot a BKK Újbudán, amik aktiválás után azonnal meg is jelennek a térképen.

Bővítette a Mol Bubi hálózatát a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a XI. kerületben, ahol 62 új Mobi-pont lesz elérhető a közbringarendszer használói számára – közölte a közlekedési vállalat pénteken.

A Mobi-pontok a főváros és a kerületek által kijelölt olyan kerékpár- és rollerparkolók, ahol a megosztott szolgáltatások járműveit rendezetten lehet elhelyezni, és általában saját kerékpárok, illetve rollerek parkolására is lehetőség van.

Felhívták a figyelmet, hogy a közbringákat csak azokon a Mobi-pontokon lehet szabályosan leadni, amelyek a Mol Bubi alkalmazás térképén is megjelennek.

Az újbudai helyszínek a bekapcsolásukat követően megjelennek az alkalmazás térképén.

A BKK ezért azt kéri, hogy az utazás befejezése előtt mindig ellenőrizzék az applikációban a kiválasztott Mobi-pontot, a kerékpár leadásakor pedig minden esetben zárják le annak lakatját.

Közölték: a mostani, újbudai helyszínekkel együtt már több mint 700 ponton lehet felvenni és leadni a közbringákat Budapesten. A társaság a következő időszakban is folytatja a hálózat bővítését.

Az új generációs Mol Bubi augusztusi indulása óta több mint 420 ezerszer ültek fel a közbringákra

– közölte a BKK. A rendszer egyik legfontosabb újdonsága, az elektromos rásegítésű kerékpár is rendkívül népszerű: eddig több mint 120 ezer utazáshoz választották ezeket a típusú bicikliket. Ez az összes utazás közel 30 százaléka, vagyis csaknem minden harmadik bubizás elektromos rásegítésű kerékpárral történt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Bővülő közbringarendszer: több mint hatvan Mobi-ponttal gazdagodott az egyik kerület

budapest

bkk

mol

újbuda

hálózat

bővülés

mol bubi

közösségi közlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Élő: Magyarország–Georgia

Élő: Magyarország–Georgia

Három Tóth családnevű játékos is szerepel a magyar válogatott kezdő tizenegyében a Georgia elleni mérkőzésen. A Nemzetek Ligája B-divíziójának 2. csoportjában 20.45-kor kezdődik ez a mérkőzés, valamint az Ukrajna–Észak-Írország találkozó is.
Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Magyar Péter Kisvárdán: higgyetek és bízzatok a bátor magyar nőkben!

Kisvárdán, az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós volt KDNP-s miniszter „fellegvárában” folytatta országjárását Magyar Péter miniszterelnök. „A mi üzenetünk az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő” – mondta. Felszólalt, és a a színpadon végig a kormányfő mellett állt Dicső Viktória is, aki legyőzte április 12-én Sesztákot az egyéni körzetben.
 

Vitézy Dávid: felmondható az autópálya-koncesszió, új lehetőség nyílt

Száz páncélozott jármű félmilliárdért a szerbeknek? – Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést tett

Ukrajna lépett, Magyar Péter reagált

Szuverenitásvédelmi Hivatal: nincs meg a 19 milliós, pár nap alatt elkészült és kifizetett tanulmány

Feljelentés az Alapjogokért Központ támogatásai miatt

Magyar Péter: még alacsonyabb lesz a Duna, a fenékküszöb Paks megmentője

VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új uniós pénzekre pályázik Magyarország: nagysebességű vasút és reptéri fejlesztés is a listán

Új uniós pénzekre pályázik Magyarország: nagysebességű vasút és reptéri fejlesztés is a listán

A kormány jóváhagyta Magyarország projektjavaslatait az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2026-os CEF2 Reflow pályázati kiírására – derül ki a Magyar Közlöny pénteki számából. A listán vasúti fejlesztések, digitális közúti infrastruktúra, nehéztehergépjármű-töltők és a Budapest Airport katonai-polgári kettős felhasználású fejlesztése is szerepel. A projektek tervezett bruttó összköltsége közel 49 milliárd forint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
TOP 10 szeptemberi kvíz: vajon kifognak rajtad legjobb töri és általános műveltségi kvízeink?

TOP 10 szeptemberi kvíz: vajon kifognak rajtad legjobb töri és általános műveltségi kvízeink?

A TOP10 szeptemberi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük műemlékekről, népmesékről szóló kvíz és trükkös vaktérkép is.

BBC
Business Sport Travel Science
G7 to release up to 100 million barrels of diesel and crude oil in bid to stop soaring prices

G7 to release up to 100 million barrels of diesel and crude oil in bid to stop soaring prices

A statement released by the group, which includes France, the UK and Germany, says reserves would be released within four months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 2. 21:36
Hármas karambol az 1-es főúton, az egyik sérült meghalt
2026. október 2. 21:06
Nincs ingyen a búcsú az elavult határőrizettől
×
×