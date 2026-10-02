Bővülő közbringarendszer: több mint hatvan Mobi-ponttal gazdagodott az egyik kerület

Bővítette a Mol Bubi hálózatát a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a XI. kerületben, ahol 62 új Mobi-pont lesz elérhető a közbringarendszer használói számára – közölte a közlekedési vállalat pénteken.

A Mobi-pontok a főváros és a kerületek által kijelölt olyan kerékpár- és rollerparkolók, ahol a megosztott szolgáltatások járműveit rendezetten lehet elhelyezni, és általában saját kerékpárok, illetve rollerek parkolására is lehetőség van.

Felhívták a figyelmet, hogy a közbringákat csak azokon a Mobi-pontokon lehet szabályosan leadni, amelyek a Mol Bubi alkalmazás térképén is megjelennek.

Az újbudai helyszínek a bekapcsolásukat követően megjelennek az alkalmazás térképén.

A BKK ezért azt kéri, hogy az utazás befejezése előtt mindig ellenőrizzék az applikációban a kiválasztott Mobi-pontot, a kerékpár leadásakor pedig minden esetben zárják le annak lakatját.

Közölték: a mostani, újbudai helyszínekkel együtt már több mint 700 ponton lehet felvenni és leadni a közbringákat Budapesten. A társaság a következő időszakban is folytatja a hálózat bővítését.

Az új generációs Mol Bubi augusztusi indulása óta több mint 420 ezerszer ültek fel a közbringákra

– közölte a BKK. A rendszer egyik legfontosabb újdonsága, az elektromos rásegítésű kerékpár is rendkívül népszerű: eddig több mint 120 ezer utazáshoz választották ezeket a típusú bicikliket. Ez az összes utazás közel 30 százaléka, vagyis csaknem minden harmadik bubizás elektromos rásegítésű kerékpárral történt.