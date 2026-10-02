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Kun Anna a francia Marie-Florence Candassamy elleni asszóban a milánói vívó- világbajnokság női párbajtőversenyének negyeddöntőjében 2023. július 25-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Induló vívószezon – Kun Anna és Márton Anna is újra a páston

Infostart / MTI

A Magyar Vívó Szövetség kiemelte, hogy Kun Anna két és fél évvel az eltiltása után most először versenyez Magyarországon, ám nem lesz könnyű dolga a most hétvégén tartott árbajtőrfordulón.

A hétvégén mindhárom fegyvernemben a Magyar Kupa-fordulóval megkezdődik a 2026/27-es vívószezon, a női párbajtőrözőknél pedig ott lesz a mezőnyben Kun Anna, a női kardozóknál pedig Márton Anna is.

A magyar szövetség beharangozó írásában kiemelte, hogy Kun két és fél évvel eltiltásának kezdetét követően lép először pástra Magyarországon és a szombat-vasárnapi dupla párbajtőrfordulón nem lesz könnyű dolga, mivel az olimpia bronzérmes, idén Európa-bajnoki harmadik Muhari Eszter kivételével a teljes magyar élmezőny részt vesz a versenyen.

A csapattal 2023-ban világbajnok Márton Anna a párizsi olimpia óta - melyen egyéniben nyolcadik, a csapattal hatodik lett - nem versenyzett. Márton visszatérése azt is jelenti, hogy a női kardozók szombat délutáni viadalán mind a hat magyar világbajnok indul. Azaz ott lesz a mezőnyben a háromszoros vb-győztes Battai Sugár Katinka és Szűcs Luca, a kétszeres aranyérmes Pusztai Liza és Katona Renáta, illetve az egyszeres világbajnok Márton és Spiesz Anna is.

A hétvége során Muhari Eszter mellett a legjobb hazai férfi kardozók – Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron – sem versenyeznek, férfi párbajtőrben viszont az olimpiai bajnok csapat mind a négy tagja, Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor és Nagy Dávid is nevezett, ahogy férfi tőrben a júliusban egyéniben világbajnoki bronzérmes, ezen a héten pedig katonai vb-t nyert Dósa Dániel is.

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