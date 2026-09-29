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Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Nem tartja magát bűnösnek a Budapesten meggyilkolt japán nő volt férje

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ír állampolgárságú férfi tavaly januárban ölhette meg volt feleségét, attól tartva, hogy egy számára kedvezőtlen bírósági döntés után többé nem láthatja közös gyerekeiket.

Tagadta bűnösségét a Budai Központi Kerületi Bíróság keddi előkészítő ülésén az az ír férfi, aki tűzesetnek próbálta beállítani Budapesten élő, japán származású felesége tavaly januári meggyilkolását.

A vád lényege szerint a Budapesten élő férfi és japán származású felesége házassága megromlott, ezért 2023-ban elváltak. A nő két kiskorú gyermekükkel Magyarországon maradt, a férfi Hollandiába költözött, a gyermekek szülői felügyeletéről megállapodtak. A férfi a gyermekeket egy-két havonta, Magyarországra utazva látogatta, ilyenkor ő is a korábbi közös lakásukban lakott.

A nő később kérelmezte a gyámhatóságtól a gyerekek Japánba költözésének engedélyezését és a szülői felügyelet rendezését. A férfi azonban – attól tartva, hogy számára kedvezőtlen döntés születik és volt felesége kizárólagos felügyeleti jogot szerez a gyerekek felett – elhatározta, hogy megöli volt házastársát és halálát tűzesetnek állítja be.

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