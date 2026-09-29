Áll a metró, mert fellökött egy utast Budapesten

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, és a társhatóságok is megkezdték a munkát.
A közlemény szerint a helyszínelést követően újra megindul a forgalom az érintett vonalon.
A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, és a társhatóságok is megkezdték a munkát.
A közlemény szerint a helyszínelést követően újra megindul a forgalom az érintett vonalon.
Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, illetve Hankó Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét is őrizetbe vették. Hankó korábban kulturális és innovációs miniszterként felügyelte a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztását. Fürcht Pál, lemondott főügyész kedden megnevezte Orbán Viktor volt miniszterelnököt az aranykonvoj ügyében. Kedden gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázst a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként.
Az idei első nyolc hónapban átlagosan 872 ezer forintba került a házak és lakások négyzetmétere a főváros körüli agglomerációban.
The Premier League confirms that Manchester City are guilty of all charges related to breaches of Premier League financial rules.