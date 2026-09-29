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Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Top 50-es bujkáló bűnelkövetőt fogott el az NNI – videó

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Öt bűncselekmény miatt keresték a hatóságok azt a 32 éves férfit, akit 4 és fél éves szabadságvesztésre ítélt a bíróság. 2023 óta bujkált, a fejvadászok Sződligeten csaptak le rá.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Célkörözési Osztálya folyamatosan figyeli a rendőrség körözési listáján szereplőket, akiknek felkutatását kiemelt feladatként kezeli bel- és külföldön egyaránt. Közülük is leginkább azok kerülnek a fejvadászok célkeresztjébe, akik hazánk top 50-es körözési listáján vagy az Europol Most Wanted oldalán szerepelnek.

A fentiek alapján került a célkörözési nyomozók látókörébe a 32 éves Cs. J. R., akivel szemben a Fővárosi Törvényszék, valamint a Kecskeméti Törvényszék bocsátott ki elfogatóparancsokat – írja a police.hu.

A férfi bűnlajstromán garázdaság, testi sértés, hamis vád, ittas járművezetés és közokirat-hamisítás is szerepelt. A körözött 2023 óta bujkált, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia, ugyanis 4 év 5 hónap szabadságvesztésre ítélték. Idén szeptemberben felkerült hazánk legkeresettebb bűnözői közé.

Ezután az NNI nyomozói információt gyűjtöttek, ami alapján behatárolták a szökevény tartózkodási helyét. Ezt követően akciót szerveztek, melybe – a bűncselekmények súlyára tekintettel – az NNI bevetési egységét is bevonták. Szeptember 17-én Sződligeten fogták el a szökevényt, majd előállították a Váci Rendőrkapitányságra. Azóta már meg is kezdte a rá kiszabott büntetés letöltését.

AZ NNI célkörözési egységének ez az idei 52. elfogása. Ebből 12 szökevényt hazánkban fogtak el, míg 40 körözöttet külföldi partnerek segítségével más országokban. Ezen egyeztetések, együttműködések többsége az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán, az ENFAST-on keresztül történt.

A külföldön elfogott magyarok közül négyen az EU Most Wanted listáján is szerepeltek. Az álnéven élő drogbárót Mexikóban, három szökevényt pedig Tenerifén fogtak el a célkörözési nyomozók: egy szexuáliserőszak-tevőt még tavasszal, míg egy kábítószer-kereskedő párost augusztusban.

Kiemelendő még, hogy a magyar keresettek közül 17 hazánk top 50-es körözötti listáján szerepelt. Kettőt – ahogy a most elfogott 32 éves férfit is – hazánkban fogtak el a fejvadászok, míg 12 szökevényt külföldön találtak meg.

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