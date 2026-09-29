ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.94
usd:
325.13
bux:
148540.29
2026. szeptember 29. kedd Mihály
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Az oroszok megpróbálják ledarálni az ukránok adatközpontjait, ezzel elvágva a kommunikációt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Oroszország egyre több ukrán adatközpontot támad: vasárnap Kijevben találat érte a legnagyobb mobilcég, a Kyivstar központját és a Vodafone Ukrajna létesítményét. Az ukrán vezetés szerint Moszkva a mindennapi élethez nélkülözhetetlen digitális hálózatot is igyekszik megbénítani.

A vezető ukrán mobiltelefoncég, a Kyivstar közlése szerint senki sem sérült meg a vállalat kijevi központját ért orosz dróntámadásban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor arról számolt be, hogy egy további kijevi adatközpontot vasárnap reggel kétszer is támadás ért, és két gyermek, valamint egy felnőtt megsebesült.

Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy a Vodafone Ukrajna adatközpontja volt a célpont. Moszkva szerint a létesítmény nem egyszerűen kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt, hanem az ukrán fegyveres erők kommunikációját és hírszerzési adatait is továbbította. Az elmúlt héten több hasonló támadás is történt.

Az ukrán kormány szerint a Kijevben és a környéken működő adatközpontok elleni orosz csapások mintegy százezer háztartás internet- és egyéb szolgáltatásait zavarták meg.

A támadások a médiát is érintik. Több ukrán televízió és hírportál számolt be műsorszünetről vagy elérhetetlenné vált honlapokról. Az oroszok azt állítják: korábban a Datagroup, valamint a New-Telco és a United DC adatközpontjaira is csapást mértek.

Moszkvában nem is titkolják, hogy ukrán adatközpontokat támadnak. Az orosz védelmi minisztérium szerint az általa a múlt héten támadott Datagroup-létesítményt az ukrán fegyveres erők hírszerzési adatainak feldolgozására és továbbítására használták.

Ezeken felül, az orosz védelmi minisztérium szerint szeptember 26-án egy Cosmonova nevű kijevi adatközpontot is támadtak – azért, mert

„a létesítmény az ukrán hadsereg által használt Starlink műholdas kommunikációs rendszerek működését is segítette”.

Az adatközpontok kiesése nagy csapás Ukrajnának. A gazdaság ugyanis az elmúlt években rendkívül nagy mértékben digitalizálódott. A banki szolgáltatások, a fizetések, az internetes kereskedelem, az állami ügyintézés és a média is egymással összekapcsolt távközlési és adatközponti rendszerekre támaszkodik.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a támadások célja az információáramlás megzavarása, és végső soron a hétköznapi élet destabilizálása.

Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy katonai célpontokat támad: olyan adatközpontokat és kommunikációs létesítményeket, amelyek az ukrán hadsereg működését támogatják.

A támadássorozat így egy újabb frontot nyithat az ukrajnai háborúban: az energiaellátás mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaphat az ország digitális infrastruktúrájának megbénítása.

Közben Lengyelország és Litvánia egy esetleges orosz támadásra készülve evakuációs terveket készít. A két NATO tagállam attól tart, hogy Moszkva a Kalinyingrádi exklávét Oroszország többi részével jelenleg nem, de potenciálisan összekötő, úgynevezett Suwalki-korridorban támadna, amely a lengyel-litván határ mentén fut. A művelettel elvághatnák a balti államokat Lengyelországtól és így a többi NATO-tagállamtól.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Az oroszok megpróbálják ledarálni az ukránok adatközpontjait, ezzel elvágva a kommunikációt

oroszország

ukrajna

támadás

mobiltelefon

hálózat

telekommunikáció

adatközpont

taktika

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Gyanúsítottként hallgatták ki az őrizetes Hankó Balázst, kampányra szórták a pénzt az ügyészség szerint

Gyanúsítottként hallgatták ki az őrizetes Hankó Balázst, kampányra szórták a pénzt az ügyészség szerint
A hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként – mentelmi jogának felfüggesztése után – az ügyészség őrizetbe vette és gyanúsítottként kihallgatta Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi minisztert.
 

Orbán Viktor nagy bejelentést tett a közösségi oldalán

Orbán Viktor: a fél országot nem tudják börtönbe zárni

Rendőri intézkedés az Országházban – megszólalt az ORFK

VIDEÓ
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.29. kedd, 18:00
Cseh Gergő Bendegúz
történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eltűnő borítékok, erősödő kapcsolatok: orvosok mondták el a magyar egészségügyi rendszer legnagyobb problémáit

Eltűnő borítékok, erősödő kapcsolatok: orvosok mondták el a magyar egészségügyi rendszer legnagyobb problémáit

Az orvosok kétharmadát próbálta valaki ismeretség alapján befolyásolni az elmúlt egy évben, miközben a hálapénz a 2021-es tiltás óta a korábbi szint töredékére csökkent – derül ki a K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara közel kétezer orvos részvételével készült kutatásából. A válaszok alapján a borítékos rendszer nagyrészt visszaszorult, a protekció, a kapcsolati előnyök és a magán- és közszféra összefonódása viszont továbbra is meghatározza az egészségügy működését. A válaszadók többsége indokoltnak tartaná, hogy közfinanszírozás szabályozott módon kiterjedjen a magánellátás egyes formáira.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem csitul a FIFA és az UEFA háborúja: most visszavágnak Infantinoék, de vajon még időben?

Nem csitul a FIFA és az UEFA háborúja: most visszavágnak Infantinoék, de vajon még időben?

A FIFA azzal vádolta meg az UEFA-t, hogy félretájékoztatási kampányt folytat, és megpróbálja befolyásolni a közelgő elnökválasztást.

BBC
Business Sport Travel Science
RAF Fairford incident involves 'foreign actor', says Rubio, as some evacuated residents return home

RAF Fairford incident involves 'foreign actor', says Rubio, as some evacuated residents return home

The secretary of state, who did not provide further details, was speaking to US media after five men arrested on suspicion of terror offences were released on bail.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 15:46
Robert Fico a szlovák kormánykoalíció felbomlására készül
2026. szeptember 27. 16:29
Sokkoló terrorelhárítási akció egy brit faluban: öt férfit fogtak el egy légibázisnál
×
×