Az oroszok megpróbálják ledarálni az ukránok adatközpontjait, ezzel elvágva a kommunikációt

A vezető ukrán mobiltelefoncég, a Kyivstar közlése szerint senki sem sérült meg a vállalat kijevi központját ért orosz dróntámadásban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor arról számolt be, hogy egy további kijevi adatközpontot vasárnap reggel kétszer is támadás ért, és két gyermek, valamint egy felnőtt megsebesült.

Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy a Vodafone Ukrajna adatközpontja volt a célpont. Moszkva szerint a létesítmény nem egyszerűen kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt, hanem az ukrán fegyveres erők kommunikációját és hírszerzési adatait is továbbította. Az elmúlt héten több hasonló támadás is történt.

Az ukrán kormány szerint a Kijevben és a környéken működő adatközpontok elleni orosz csapások mintegy százezer háztartás internet- és egyéb szolgáltatásait zavarták meg.

A támadások a médiát is érintik. Több ukrán televízió és hírportál számolt be műsorszünetről vagy elérhetetlenné vált honlapokról. Az oroszok azt állítják: korábban a Datagroup, valamint a New-Telco és a United DC adatközpontjaira is csapást mértek.

Moszkvában nem is titkolják, hogy ukrán adatközpontokat támadnak. Az orosz védelmi minisztérium szerint az általa a múlt héten támadott Datagroup-létesítményt az ukrán fegyveres erők hírszerzési adatainak feldolgozására és továbbítására használták.

Ezeken felül, az orosz védelmi minisztérium szerint szeptember 26-án egy Cosmonova nevű kijevi adatközpontot is támadtak – azért, mert

„a létesítmény az ukrán hadsereg által használt Starlink műholdas kommunikációs rendszerek működését is segítette”.

Az adatközpontok kiesése nagy csapás Ukrajnának. A gazdaság ugyanis az elmúlt években rendkívül nagy mértékben digitalizálódott. A banki szolgáltatások, a fizetések, az internetes kereskedelem, az állami ügyintézés és a média is egymással összekapcsolt távközlési és adatközponti rendszerekre támaszkodik.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a támadások célja az információáramlás megzavarása, és végső soron a hétköznapi élet destabilizálása.

Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy katonai célpontokat támad: olyan adatközpontokat és kommunikációs létesítményeket, amelyek az ukrán hadsereg működését támogatják.

A támadássorozat így egy újabb frontot nyithat az ukrajnai háborúban: az energiaellátás mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaphat az ország digitális infrastruktúrájának megbénítása.

Közben Lengyelország és Litvánia egy esetleges orosz támadásra készülve evakuációs terveket készít. A két NATO tagállam attól tart, hogy Moszkva a Kalinyingrádi exklávét Oroszország többi részével jelenleg nem, de potenciálisan összekötő, úgynevezett Suwalki-korridorban támadna, amely a lengyel-litván határ mentén fut. A művelettel elvághatnák a balti államokat Lengyelországtól és így a többi NATO-tagállamtól.