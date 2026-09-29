ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.35
usd:
324.15
bux:
147128.86
2026. szeptember 29. kedd Mihály
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
National flags on the grunge metal background
Nyitókép: btgbtg/Getty Images

Szöul: Phenjan megsértette a két Korea közötti fegyverszünetet

Infostart / MTI

A dél-koreai védelmi minisztérium szerint a múlt héten a határon történt aknarobbanás megsértette a két ország közötti, amúgy is törékeny fegyverszüneti megállapodást.

A dél-koreai védelmi miniszter keddi kijelentése szerint megsértette a két ország közötti fegyverszünetet az az aknarobbanás, amely az előző héten az észak-koreai határnál történt.

„Ez a fegyverszüneti megállapodás egyértelmű megsértése, és mivel Észak-Korea felelős, megfelelő intézkedéseket fogunk tenni” – közölte a szöuli parlamentben Kang Sincsul.

A szeptember 21-én történt robbanásban három dél-koreai katonatiszt sebesült meg, közülük ketten súlyosan.

A dél-koreai hadsereg szerint a felrobbant aknát valószínűleg Észak-Korea telepítette.

A koreai háború 1953-ban fegyverszünettel ért véget, de a két ország hivatalosan sohasem kötött békét. Észak- és Dél-Koreát mintegy négy kilométer széles, elaknásított, demilitarizált övezet választja el egymástól, ennek közepén húzódik a demarkációs vonal. A becslések szerint több százezer aknát temettek el a határsávon. A taposóaknák közül sok a háborús időkből származik, de még a közelmúltban is helyeztek el robbanóeszközöket a szemben álló felek, hogy megakadályozzák az ellenség beszivárgását.

A dél-koreai hadsereg kedden azt is bejelentette, hogy ENSZ-csapatok parancsnokságával közösen folytatott vizsgálat során egy észak-koreai gyártmányú gyalogsági aknát találtak a demilitarizált övezetben a múlt heti robbanás helyszínének közelében. De ez az akna a hadsereg szerint más típusú volt, mint amelyik a feltételezések szerint a robbanást okozta.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szöul: Phenjan megsértette a két Korea közötti fegyverszünetet

robbantás

dél-korea

határ

észak-korea

fegyverszünet

megállapodás

szöul

megsértés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Budapest vízellátása a rekordhőségben is kitartott, de rengeteg tanulsága van a nyárnak

Budapest vízellátása a rekordhőségben is kitartott, de rengeteg tanulsága van a nyárnak
Budapest vízellátása jól állta a sarat az idei hőhullámokkal teli nyáron, de arra kell felkészülnünk, hogy mostantól ez a hőség- és aszályszint lesz a „normális”: át kell gondolni saját vízhasználati szokásainkat, és nem lehet tovább halogatni a csőhálózat felújításának felgyorsítását – hangott el az Életzöld, így készül fel Budapest a klímaváltozásra című konferencián. Összefoglaltuk Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója, Karácsony Gergely főpolgármester és Bardóczi Sándor főtájépítész előadását.
 

Matura Tamás: a Kína és Amerika közötti strukturális feszültséget nem oldotta fel a Trump–Hszi csúcstalálkozó

Tiltakozik az ügyészeket fenyegető politikusi nyilatkozatok miatt a Legfőbb Ügyészség

Tiltakozik az ügyészeket fenyegető politikusi nyilatkozatok miatt a Legfőbb Ügyészség

Korlátozott az ügyészség eszköztára, de a közleményben keményen fogalmaznak.
 

Gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázst, kampányra szórták a pénzt az ügyészség szerint

Havasi Bertalan: Hankó Balázs politikai fogoly, mandátumát nem adja vissza

Orbán Viktor nagy bejelentést tett a közösségi oldalán

Magyar Péter: Magyarország nem következmények nélküli ország többé

VIDEÓ
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.29. kedd, 18:00
Cseh Gergő Bendegúz
történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Letartóztatták Calin Georgescut

Letartóztatták Calin Georgescut

Harmincnapos vizsgálati fogságba helyezte kedden a bukaresti ítélőtábla Calin Georgescu volt román államfőjelöltet abban az ügyben, melyben csalással gyanúsítják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem várt döntést hozott a McDonalds: teljesen átalakulhat a gyorsétterem-lánc kínálata

Nem várt döntést hozott a McDonalds: teljesen átalakulhat a gyorsétterem-lánc kínálata

A gyorsétterem-óriás új növekedési stratégiájában azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra 1,5 százalékponttal növeli globális részesedését a csirkés gyorséttermi piacon.

BBC
Business Sport Travel Science
RAF Fairford incident involves 'foreign actor', says Rubio

RAF Fairford incident involves 'foreign actor', says Rubio

In a television interview the US secretary of state mentioned Iran, which has denied any involvement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 29. 17:44
Lezuhant egy Tu-95-ös orosz hadászati bombázó – videók
2026. szeptember 29. 15:36
Salát Gergely az Arénában: Kínában és Amerikában most más a téma, nem érdek a konfrontáció
×
×