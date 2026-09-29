Szöul: Phenjan megsértette a két Korea közötti fegyverszünetet

A dél-koreai védelmi miniszter keddi kijelentése szerint megsértette a két ország közötti fegyverszünetet az az aknarobbanás, amely az előző héten az észak-koreai határnál történt.

„Ez a fegyverszüneti megállapodás egyértelmű megsértése, és mivel Észak-Korea felelős, megfelelő intézkedéseket fogunk tenni” – közölte a szöuli parlamentben Kang Sincsul.

A szeptember 21-én történt robbanásban három dél-koreai katonatiszt sebesült meg, közülük ketten súlyosan.

A dél-koreai hadsereg szerint a felrobbant aknát valószínűleg Észak-Korea telepítette.

A koreai háború 1953-ban fegyverszünettel ért véget, de a két ország hivatalosan sohasem kötött békét. Észak- és Dél-Koreát mintegy négy kilométer széles, elaknásított, demilitarizált övezet választja el egymástól, ennek közepén húzódik a demarkációs vonal. A becslések szerint több százezer aknát temettek el a határsávon. A taposóaknák közül sok a háborús időkből származik, de még a közelmúltban is helyeztek el robbanóeszközöket a szemben álló felek, hogy megakadályozzák az ellenség beszivárgását.

A dél-koreai hadsereg kedden azt is bejelentette, hogy ENSZ-csapatok parancsnokságával közösen folytatott vizsgálat során egy észak-koreai gyártmányú gyalogsági aknát találtak a demilitarizált övezetben a múlt heti robbanás helyszínének közelében. De ez az akna a hadsereg szerint más típusú volt, mint amelyik a feltételezések szerint a robbanást okozta.