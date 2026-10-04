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Fotó a kormányülésről.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter Erdőbényéről posztolt: gazdasági növekedés és fideszes maffia

Infostart / MTI

A kormány a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt vasárnapi ülésének első felében - írta a miniszterelnök délután a Facebook-oldalán.

Magyar Péter közlése szerint a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket vitatta meg eddig a kormány Erdőbényére kihelyezett ülése utolsó napjának első felében.

A miniszterelnök hozzátette, közben látja, hogy "a fideszes maffia tagjai sem egymással, sem az ügyvédeikkel nem konzultáltak, mielőtt bemártják magukat a hatóságok előtt".

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter Erdőbényéről posztolt: gazdasági növekedés és fideszes maffia

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