Magyar Péter Erdőbényéről posztolt: gazdasági növekedés és fideszes maffia

Magyar Péter közlése szerint a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket vitatta meg eddig a kormány Erdőbényére kihelyezett ülése utolsó napjának első felében.

A miniszterelnök hozzátette, közben látja, hogy "a fideszes maffia tagjai sem egymással, sem az ügyvédeikkel nem konzultáltak, mielőtt bemártják magukat a hatóságok előtt".