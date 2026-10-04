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Nyitókép: Unsplash.com

Most már csak képeken látható: összeomlott a legendás sziklaív – videó

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A Csendes-óceánba omlott Hawaii egyik legismertebb természeti látványossága, a mintegy 27 méter magas Holei tengeri ív. A lávakőből kialakult, mintegy 550 éves képződmény összeomlásának pontos időpontja nem ismert, de a parkhatóság szerint évek óta láthatók voltak rajta az instabilitás jelei.

A Holei tengeri ív a Hawaii Vulkánok Nemzeti Park partvidékén, a Chain of Craters Road végén állt. A különleges sziklaformáció népszerű turistalátványosság volt, rengeteg fénykép készült róla – írja a BBC nyomán az Index.

Az amerikai Nemzeti Park Szolgálat (NPS) szerint szeptember 23-án az ív még a tenger fölé nyúlt, szeptember 27-re azonban teljesen eltűnt. Valószínűleg az előző hétvégén, a Nolo trópusi vihar idején omlott össze, amikor a parkot ideiglenesen le is zárták.

A képződmény állapota már korábban is aggodalomra adott okot. Az NPS 2021-ben arra figyelmeztetett, hogy a tengeri ív előbb-utóbb összeomlik. A parkigazgatóság szerint a 2018-as Kīlauea-vulkánkitöréshez kapcsolódó földrengések és a vulkán csúcsának összeomlása tovább gyengítették a környező sziklafalakat.

2020 januárjában új repedéseket és instabilitást észleltek, ezért az eredeti kilátópontot lezárták. Később egy biztonságosabb helyről lehetett megfigyelni a tengeri ívet, de még ugyanabban az évben egy trópusi vihar hullámai az alsó részéből is letörtek egy nagyobb darabot.

A parkigazgatóság már évekkel korábban úgy fogalmazott, hogy a képződmény gyönyörű, de mulandó, és egyszer a tengerbe fog omlani. Az NPS szerint eltűnése a park távoli és zord partvidékének természetes átalakulásának újabb állomása.

Az ív összeomlása után sokan a közösségi médiában osztották meg a helyszínhez kapcsolódó emlékeiket és korábbi fényképeiket. Egy kommentelő így foglalta össze az eseményt: „Semmi és senki nincs itt örökké.”

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