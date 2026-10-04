ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 4. vasárnap Ferenc
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gödöllõ, 2026. június 23.Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel, Magyar Péter magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök (b-j) a visegrádi együttmûködés (V4) kormányfõinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Gödöllõi Királyi Kastély Lovardájában 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Szigethy-Ambrus Nikoletta: a V4-országok akkor tudják érvényesíteni az akaratukat, ha ténylegesen összezárnak

Infostart / InfoRádió

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a szeptemberi V4-csúcson sokkal inkább azok az EU-s problémák kerültek előtérbe, amelyek mind a négy visegrádi országot egyformán érzékenyen érintik. Ilyen például az új költségvetési tervezet, benne a mezőgazdasági támogatások reformjával. A szakértő szerint ha a négy ország összefog ezekben a kérdésekben, akkor kellő érdekérvényesítő képességre tehetnek szert az Európai Bizottsággal és az Európai Tanáccsal szemben.

A Visegrádi Együttműködés részeként szeptember 9-én, Pozsonyban ült ismét tárgyalóasztalhoz Magyar Péter magyar, Robert Fico szlovák, Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Ezúttal nem ideológiai kérdések kerültek szóba, hanem közös, gyors megoldást igénylő ügyek.

„Úgy tűnik, a júniusi találkozót követően a szeptemberi V4-csúcson ismételten olyan ügyek kerültek előtérbe, amelyek erősíthetik a négy partnerország egymással való kapcsolatát, kohézióját” – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

Robert Fico úgy fogalmazott, hogy „a V4 újra él”, vagyis egy korábbi, kevésbé aktív időszakot most egy tevékenyebb periódus válthat fel – magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy a feleknek lesz is miről egyeztetnie, hiszen ahogy az előzetes sajtótájékoztatón is elhangzott,

most nagyon sok olyan közös ügy van, ami gyors választ és összefogást igényel, például az EU-s költségvetés, amiről idén, az év folyamán később már konkrét elképzelések is várhatók, nem csak tervezetek.

De ilyen még a kohéziós politika, a mezőgazdasági támogatások újragondolása, valamint az olyan regionális kérdések is, mint a versenyképesség, a migráció vagy éppen az energiaárak.

Az elemző szerint ezek a problémák alapvetően határozták meg a Visegrádi Négyek újabb találkozóját is Pozsonyban, illetve az olyan együttműködési lehetőségek, amik a későbbiekben erősítést nyerhetnek majd, igy például a védelem- és biztonságpolitika területén.

Szigethy-Ambrus Nikoletta szerint ha ismét ki tud alakulni a visegrádi államokból egyfajta „blokkoló kisebbség” az Európai Unióban, azzal megvalósulhatnak olyan módozatok is, amelyekben ez a négy ország jobban tudja érvényesíteni az akaratát. Mint mondta,

ha négy ország jelzi az ellenvéleményét az Európai Bizottság állásfoglalásaival szemben, akkor az már sokkal nagyobb súllyal van jelen, mint egy-egy ország elaprózódó véleménye.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője úgy véli, az elmúlt hónapok történései azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy már korábban is születtek az együttműködésre vonatkozó ígéretek, a vezetők nem minden esetben tudtak megfelelően egyeztetni az ülések előtt, így ehhez megfelelő koordináció és koreográfia kialakítására van még szükség.

Az elemző egyetért azzal, hogy például az EU-s mezőgazdasági támogatások megnyirbálása, átalakítása nagyon jó közös pontot adhat most a V4-nek, hiszen mind a négy államot nagyjából azonosan érinti. A javaslat szerint az Európai Bizottság egy 300 milliárd eurós keretet különítene el a gazdák és a halgazdálkodók jövedelmének támogatására, viszont

az agrártámogatás bekerülne az ország teljes partnerségi tervébe, tehát a mezőgazdaság így összekapcsolódna az energia, a vízgazdálkodás, illetve a vidékfejlesztés céljaival.

Vagyis lényegesen más lenne a források elosztása is, lévén a korábbi, különálló EU-s programok helyett egy nagyobb, nemzeti stratégia tömörítené össze ezeket, és így már teljesen mások lennének a kifizetések.

Kiemelte, hogy ez a változás mind a négy országot érintené, valamint az is, hogy a nemzeti terveket az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is jóvá kellene hagynia, a kifizetéseket pedig teljesítményfüggővé tennék, mérföldkövek eléréséhez kapcsolnák. A V4 esetében ez különösen érzékeny kérdés, hiszen például Magyarország szempontjából sokkal fontosabb lesz, hogy a kormány milyen feltételeket vállal majd az EU-val kötött partnerségi tervben, mint az, hogy mekkora az elméleti magyar keret.

Szigethy-Ambrus Nikoletta hozzátette, így összességében tehát az új költségvetési tervezetben a legnagyobb kockázat a forrásokért cserébe az, hogy

az országoknak sokkal több reformot kellene végrehajtaniuk, és kisebb lenne a kormányok szabadsága arra vonatkozóan, hogy mire költik a forrásokat – ez pedig mind a négy visegrádi országban körülbelül azonos megítélés alá esik.

Az elemző úgy gondolja, hogy ha a V4-országok közösen nyilvánítanák ki a szándékaikat, véleményüket, ellenérveiket, amiket az EU-s reformokkal kapcsolatban megfogalmaznak, akkor azokat valószínűleg az Európai Bizottság és az Európai Tanács is jobban megértené, és akár át is dolgozhatná a tervezetet. Hangsúlyozta azonban, hogy ehhez viszont feltétlenül szükséges lenne, hogy a négy ország megfelelő módon összefogjon egymással.

A cikk alapjául szolgáló interjút Zsámboki Zsolt készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Szigethy-Ambrus Nikoletta: a V4-országok akkor tudják érvényesíteni az akaratukat, ha ténylegesen összezárnak

európai unió

v4

együttműködés

összefogás

közösség

érdekérvényesítés

visegrádi négyek

szigethy-ambrus nikoletta

oeconomus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pattanásig feszülnek a piacok a közelgő választások előtt, érdekes manőverekbe kezdtek a befektetők

Pattanásig feszülnek a piacok a közelgő választások előtt, érdekes manőverekbe kezdtek a befektetők

A Wall Street stratégái egyre inkább az eszközosztályok közötti relatív pozíciókra összpontosítanak, miután a részvények, az arany és az olaj árfolyama sem tud új csúcsot dönteni, az amerikai államkötvényhozamok pedig meredeken emelkednek. Az érdeklődés középpontjába a hibrid kettős bináris opciók kerültek, amelyeknél egyszerre több piaci feltételnek kell teljesülnie a kifizetéshez - számolt be a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Miért nevezetes nap, nemzeti gyásznap október 6-a? Az aradi vértanúkra emlékezünk

Miért nevezetes nap, nemzeti gyásznap október 6-a? Az aradi vértanúkra emlékezünk

Ezen a napon az állami lobogót félárbócra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak.

BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Footage shows a drone hitting the Pivnichyi (Northern) Bridge as vehicles move across it, creating a large fireball.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 4. 22:00
Hét feltétel teljesítéséhez köti a Hormuzi-szoros újranyitását Irán – a nap hírei
2026. október 4. 21:24
Hazaindult a miniszterelnök Erdőbényéről
×
×