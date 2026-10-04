Rendszeresen verte élettársát, aki vélhetően halott gyereket szült, de nem találják a babát

Letartóztatták azt a farmosi férfit, aki a gyanú szerint bántalmazta várandós élettársát, aki az egyik ilyen bántalmazás után halott gyereket szült.

Az RTL Híradójának riportja szerint az eset idén áprilisban történt. Az anya szerint akkor egy vödörbe szülte meg életképtelen gyermekét, amely azonban reggelre eltűnt.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az ügyészség tájékoztatása alapján a férfi az elmúlt hónapokban több alkalommal is fizikai erőszakot alkalmazott terhes partnerével szemben.

A nő apja tudott a férfi agresszivitásáról, de elmondás aszerint nem tudott segíteni. A megszólalók arcát nem mutatták a riportban, de a képek alapján nagyon egyszerű körülmények között élhetnek.

A gyanúsított a bántalmazást követően a csecsemő maradványait elrejthette, de ez még nem bizonyjtott. A rendőrség és a szakhatóságok jelenleg keresik a gyermek testét. Éppen ezért felásták a pár kertjét is, de eddig nem találtak semmit.