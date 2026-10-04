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2026. október 4. vasárnap Ferenc
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A jemeni síita húszi lázadók katonai sajtóközpontja által 2026. szeptember 22-én közreadott, videófelvételrõl készült kép húszi fegyveresekrõl a Báb el-Mandeb tengerszoros partján, a jemeni Dubab városnál. Szeptember elején kiújultak a harcok Jemenben az Irán támogatta húszi lázadók és a Szaúd-Arábia támogatta kormánycsapatok között. A húszik szeptember elsõ felében elfoglalták Moha kikötõvárost és Jemen vörös-tengeri partjának több részét, valamint megerõsítették Vörös-tengert az Ádeni-öböllel összekötõ, stratégiai fontosságú Báb el-Mandeb tengerszoros feletti ellenõrzést.
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Támadás – A levegőből indulnak meg a szaúdiak a jemeni lázadók ellen

Infostart / MTI

Nagyszabású katonai műveletet jelentett be Jemenben az Irán támogatását élvező húszi lázadók ellen a Szaúd-Arábia támogatta kormány vezetője vasárnap.

Régióbeli és nyugati tisztviselők a hét elején a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkoztak, hogy Szaúd-Arábia és jemeni szövetségesei támadást terveznek a húszik ellen.

Ennek során a szaúdi hadsereg vezetné a légi harcot, míg a jemeni erők a földön harcolnak.

"Ma bejelentem a katonai műveletek megkezdését a köztársaság fennmaradó területeinek visszahódítása,

valamint annak érdekében, hogy az állam és intézményeinek hatalma az ország egész területére kiterjedjen" - mondta Rashíd al-Alimi, az elnöki tanács elnöke televíziós beszédében.

A lázadók ugyanakkor vasárnap közölték, hogy rakéta- és dróncsapást mértek a szaúdi Aramco olaj- és gázipari vállalat rijádi és huraiszi létesítményeire, és szerintük a becsapódások hatalmas tüzeket okoztak.

A húszik szerint mindez válasz volt a jemeni területet ért mintegy 50 szaúdi légicsapásra az utóbbi 12 órában.

Katonai források szerint az elmúlt 48 órában a húszik további területeket hódítottak el a kormányerőktől és helyi erőktől a Taizz a közelében fekvő, stratégiai fontosságú magaslatokon, és előrenyomultak a város és a déli partvonalon fekvő Áden közötti utolsó útszakaszon is. Ádenben található a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni kormány székhelye. A Taizz-Áden útvonal ellenőrzésével gyakorlatilag ostromgyűrűbe fognák az ország harmadik legnagyobb városát, Taizzt.

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