Támadás – A levegőből indulnak meg a szaúdiak a jemeni lázadók ellen

Régióbeli és nyugati tisztviselők a hét elején a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkoztak, hogy Szaúd-Arábia és jemeni szövetségesei támadást terveznek a húszik ellen.

Ennek során a szaúdi hadsereg vezetné a légi harcot, míg a jemeni erők a földön harcolnak.

"Ma bejelentem a katonai műveletek megkezdését a köztársaság fennmaradó területeinek visszahódítása,

valamint annak érdekében, hogy az állam és intézményeinek hatalma az ország egész területére kiterjedjen" - mondta Rashíd al-Alimi, az elnöki tanács elnöke televíziós beszédében.

A lázadók ugyanakkor vasárnap közölték, hogy rakéta- és dróncsapást mértek a szaúdi Aramco olaj- és gázipari vállalat rijádi és huraiszi létesítményeire, és szerintük a becsapódások hatalmas tüzeket okoztak.

A húszik szerint mindez válasz volt a jemeni területet ért mintegy 50 szaúdi légicsapásra az utóbbi 12 órában.

Katonai források szerint az elmúlt 48 órában a húszik további területeket hódítottak el a kormányerőktől és helyi erőktől a Taizz a közelében fekvő, stratégiai fontosságú magaslatokon, és előrenyomultak a város és a déli partvonalon fekvő Áden közötti utolsó útszakaszon is. Ádenben található a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni kormány székhelye. A Taizz-Áden útvonal ellenőrzésével gyakorlatilag ostromgyűrűbe fognák az ország harmadik legnagyobb városát, Taizzt.