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Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetõje interpellál az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 8-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Rétvári Bence: a vagyonadó a magyar kkv-k adója lesz, nem a multiké

Infostart / MTI

A magyar kis- és középvállalkozások (kkv-k) tulajdonosai adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője, aki az intézkedést tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte videóban.

Bár a Tisza-kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a magyar családi kis- és középvállalkozások tulajdonosai fogják a legtöbb vagyonadót fizetni - mutatott rá.

Kifejtette: ha valaki tíz, húsz vagy harminc éve vezet egy céget, azt fejleszti, az folyamatosan bővül, a cég értéke nagyon könnyen egymilliárd forint fölé emelkedik. Márpedig efölött vagyonadót kell majd fizetni - mondta.

Hozzátette: egy külföldi multitulajdonosnak mindegy, hiszen külföldön van, de egy magyar cégvezetőnek nem mindegy a vagyonadó. Évtizedek munkája van benne egy-egy családi kkv-ban, ami ha már odafejlődött, hogy több tucat alkalmazottat foglalkoztat, akkor a tulajdonosokat bünteti a vagyonadó - hívta fel a figyelmet.

Rétvári Bence összegzése szerint

a vagyonadó a középosztály adója,

azokat bünteti, akik másoknak magyar vállalkozóként itthon munkát adnak. A sikeres magyar kis- és középvállalkozásokat sarcolják meg egy újabb teherrel - fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.

Magyar Péter legutóbb szolnoki országjárásán beszélt a vagyonadóról, ahol bejelentette: azt szigorúbb feltételekkel vezetik be 2027. január 1-től annál, mint korábban vállalták. Közölte, lehet, hogy egy bizonyos összeghatár, 500 milliárd forint felett nem egy százalék lesz az adó mértéke, hanem több.

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Kezdőlap    Gazdaság    Rétvári Bence: a vagyonadó a magyar kkv-k adója lesz, nem a multiké

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