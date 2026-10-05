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Kiömlött a rosszul sikerült kávé.
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Három és még egy dolog, amivel a kotyogós kávét is el lehet rontani

Infostart

A vénasszonyok nyara a kávézásnak is kedvez. Nincs még igazán hideg, jól esik kiülni a teraszra vagy a kertbe, és egy csésze kávé mellett élvezni, hogy az ősz azért még nem akar teljesen beköltözni az életünkbe.

És ilyenkor előkerülhet a jó öreg kotyogós is. Az a fémből készült, csavaros kis szerkezet, amelyet sokan évtizedek óta használnak, és amelynek rajongói szerint a kotyogós kávé ízét semmilyen modern masina nem tudja igazán visszaadni.

De még ezt az egyszerűnek tűnő kávéfőzést is el lehet rontani.

Túl finomra őröljük a kávét

A kotyogós nem eszpresszógép. Ha túl finomra őrölt kávét teszünk bele, a víz nehezebben jut át rajta, és könnyen keserű, túlextrahált italt kapunk.

A kotyogóba általában közepesen finom őrlés való. És van egy másik fontos szabály: a szűrőkosárba tett kávét nem kell úgy lenyomkodni, mintha betont tömörítenénk.

Töltsük meg, simítsuk el, és hagyjuk, hogy a víz tegye a dolgát.

Nagy lángon akarjuk minél gyorsabban elkészíteni

Ez az egyik leggyakoribb hiba. Ha már várjuk a reggeli kávét, természetesen jó lenne, ha minél hamarabb elkészülne. A kotyogós azonban nem szereti a türelmetlenséget.

A túl nagy hő miatt a kávé könnyebben megéghet, keserűvé válhat. Érdemes inkább közepes vagy mérsékelt lángon főzni, és nem otthagyni a tűzhelyen, amíg már az egész konyha egy kisebb gőzmozdonyra emlékeztet.

Amikor a kávé felér a felső tartályba, nem kell megvárni, amíg a kotyogós teljes hangerővel tiltakozni kezd.

Megvárjuk, amíg az utolsó csepp is kijön

A „már csak egy kicsi van benne, hadd főjön ki” elv itt nem feltétlenül jó stratégia.

Amikor a kotyogós már elkészítette a kávé nagy részét, a további hevítés inkább ronthat az ízén. A végén érkező forró víz és gőz már nem feltétlenül ad hozzá ahhoz az italhoz, amit inni szeretnénk.

Éppen ezért érdemes a kotyogóst levenni a tűzről, amikor a kávé nagy része már feljutott a felső tartályba.

A negyedik szabály: ne próbáljuk mindenáron megmenteni

Ha a kávé keserű lett, jöhet a cukor. Ha túl erős, a tej. Ha még mindig nem az igazi, még több tej és cukor.

Persze semmi baj azzal, ha valaki így szereti. A kávézás nem vizsga, és a kávét mindenki úgy issza, ahogy akarja.

De ha a kotyogós kávé rendszeresen keserű, égett vagy furcsa ízű, előbb érdemes a főzési technikán változtatni, mint három kanál cukorral megpróbálni eltüntetni a problémát.

És talán ez a kotyogós egyik legnagyobb előnye: nem kell hozzá sem applikáció, sem programozás, sem különösebb tudomány.

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Kezdőlap    Életmód    Három és még egy dolog, amivel a kotyogós kávét is el lehet rontani

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