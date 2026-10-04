ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 4. vasárnap Ferenc
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fiatal turista lány a budapesti napfelkeltében gyönyörködik.
Nyitókép: Getty Images/Maksym Belchenko

26 fokkal búcsúzik a jó idő? Már közeleg a hidegfront

Infostart

A következő néhány napban csak a nyugati országrészben lehet némi változás az időjárásban, ugyanis oda egy hidegcsepp hozhat nedvesebb levegőt. Arrafelé átmenetileg felhőzet-növekedés, néhol a határvidéken gyenge csapadék is előfordulhat.

Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz vasárnap, csak vékonyabb magasszintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

A következő napokban sem lesz jelentős változás az időjárásban, esetleg az ország nyugati részében okozhat felhőzetnövekedést egy hidegcsepp.

A jövő hét második felében, illetve vége felé északnyugat irányából egy front közelíti meg hazánkat, ami a mostani előrejelzések szerint akár a Kárpát-medencét is elérheti, növelve a csapadék kialakulásának esélyét, lehűlést okozva. De még jelentős a bizonytalanság – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    26 fokkal búcsúzik a jó idő? Már közeleg a hidegfront

időjárás

előrejelzés

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem csak a techcégek lázadói félnek: régóta mérik, mekkora bajt látnak az AI-kutatók

Nem csak a techcégek lázadói félnek: régóta mérik, mekkora bajt látnak az AI-kutatók

Az utóbbi hetekben úgy tűnhetett, hirtelen szaporodtak az AI veszélyeire figyelmeztető megszólalások. Egy frissen publikált, 2024 végén felvett kutatói felmérés szerint viszont a félelem nem új, évek óta mérhető, és nem csak néhány hangos bennfentes véleménye.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve

Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve

Az elmúlt hetekben azonban már megjelent egy-két gombafaj, így még nincs minden veszve - mesélte a HelloVidéknek Varga Tamás szombathelyi gombász.

BBC
Business Sport Travel Science
Tennessee prison chief to resign after Christa Pike's failed execution

Tennessee prison chief to resign after Christa Pike's failed execution

Pike's lawyers said the failure "goes far beyond any one person". Pike is in critical condition after surviving two lethal injections.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 4. 06:11
Most már csak képeken látható: összeomlott a legendás sziklaív – videó
2026. október 3. 10:32
Durva időjárási kontrasztra ébredt az ország
×
×