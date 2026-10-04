26 fokkal búcsúzik a jó idő? Már közeleg a hidegfront

Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz vasárnap, csak vékonyabb magasszintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

A következő napokban sem lesz jelentős változás az időjárásban, esetleg az ország nyugati részében okozhat felhőzetnövekedést egy hidegcsepp.

A jövő hét második felében, illetve vége felé északnyugat irányából egy front közelíti meg hazánkat, ami a mostani előrejelzések szerint akár a Kárpát-medencét is elérheti, növelve a csapadék kialakulásának esélyét, lehűlést okozva. De még jelentős a bizonytalanság – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.