Elkezdtek ásni a kiszáradó Dunában, aztán muszáj volt abbahagyni

A megtalálók eredetileg egy homokba ágyazódott vasmacskát próbáltak kiszabadítani a mederből. A hordalék eltávolítása során azonban vastag faelemek, tartógerendák, valamint erősen korrodált fémdarabok kerültek a felszínre, amelyek egy nagyobb szerkezethez tartoznak – írja a kemma.hu.

A folyamatos szivárgó víz miatt az ásást végül abba kellett hagyniuk. A helyszínen nagyjából egyméteres körzetben sikerült szabaddá tenni a leletet, a szerkezet jelentősebb része továbbra is a homok és a kavics alatt fekszik.

A megtalálók felhívták a figyelmet arra, hogy senki ne próbálja megmozdítani, szétszedni vagy elvinni a felszínre került darabokat.

Medve térségében nem ez az első hasonló lelet: idén júliusban, a Duna rendkívül alacsony vízállásakor már láthatóvá vált egy korábbról ismert roncs a medvei átkelő közelében. A szakmai feltételezések szerint az a maradvány a szovjet Dunai Flottilla egyik ágyúnaszádjához tartozhatott, amely a második világháború végén, 1945 tavaszán futott aknára.