ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 4. vasárnap Ferenc
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vasmacskát próbáltak kiásni a vámosszabadi hídnál.
Nyitókép: Felvidéki Betyárok

Elkezdtek ásni a kiszáradó Dunában, aztán muszáj volt abbahagyni

Infostart

Vasmacska kiásása közben feltételezett hajóroncs maradványaira bukkantak civil keresők a Duna medrében, a vámosszabadi híd alatt. A hordalék alól előkerült összefüggő fa- és fémszerkezet pontos korát és eredetét egyelőre szakértők nem határozták meg.

A megtalálók eredetileg egy homokba ágyazódott vasmacskát próbáltak kiszabadítani a mederből. A hordalék eltávolítása során azonban vastag faelemek, tartógerendák, valamint erősen korrodált fémdarabok kerültek a felszínre, amelyek egy nagyobb szerkezethez tartoznak – írja a kemma.hu.

A folyamatos szivárgó víz miatt az ásást végül abba kellett hagyniuk. A helyszínen nagyjából egyméteres körzetben sikerült szabaddá tenni a leletet, a szerkezet jelentősebb része továbbra is a homok és a kavics alatt fekszik.

A megtalálók felhívták a figyelmet arra, hogy senki ne próbálja megmozdítani, szétszedni vagy elvinni a felszínre került darabokat.

Medve térségében nem ez az első hasonló lelet: idén júliusban, a Duna rendkívül alacsony vízállásakor már láthatóvá vált egy korábbról ismert roncs a medvei átkelő közelében. A szakmai feltételezések szerint az a maradvány a szovjet Dunai Flottilla egyik ágyúnaszádjához tartozhatott, amely a második világháború végén, 1945 tavaszán futott aknára.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elkezdtek ásni a kiszáradó Dunában, aztán muszáj volt abbahagyni

szlovákia

duna

vasmacska

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A tiszás képviselő felvázolta az „új” Fertő tavat

A tiszás képviselő felvázolta az „új” Fertő tavat
Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertő-tó magyar oldalán, ahol a csaknem tíz évvel ezelőtti terveknél 80 százalékkal kisebb beépítéssel számol az új fejlesztési koncepció. Az InfoRádióban Hallerné Nagy Anikó, a térség országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke beszélt erről.
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas a baj a földeken: Magyarország az egyik legnagyobb vesztese a pusztító hőségnek

Hatalmas a baj a földeken: Magyarország az egyik legnagyobb vesztese a pusztító hőségnek

Drámai helyzet alakult ki a júniusi hőhullám és az aszály együttes hatása miatt a földeken. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság gabonatermése a várakozásokhoz képest is jelentősen visszaesett, Magyarország az EU második legnagyobb vesztese Franciaország után. Az összesített terméskiesés eurómilliárdos nagyságrendű bevételcsökkenést okoz a tagállamok mezőgazdaságában az Energy & Climate Intelligence Unit a héten publikált jelentése szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új, 5000 forint értékű érmét bocsát ki az MNB: így fog kinézni, ettől olyan különleges

Új, 5000 forint értékű érmét bocsát ki az MNB: így fog kinézni, ettől olyan különleges

Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő.

BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Unverified video shows a drone hitting the Northern Bridge as vehicles move across it, creating a large fireball.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 4. 12:02
A tiszás képviselő felvázolta az „új” Fertő tavat
2026. október 4. 11:47
Orbán Viktor egy szombati fórumon Hankó Balázs szerepéről beszélt
×
×