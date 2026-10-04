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Utasok hagyják el a Flydubai arab emírségekbeli légitársaságnak a szaúd-arábiai Tabúkból érkezõ mentesítõ repülõgépét az érkezése után a Tel-Aviv-i Ben Gurión Nemzetközi Repülõtéren 2026. szeptember 30-án. Az utasszállító repülõgépet a légitársaság a Dubajból Tel-Avivba tartó FZ 1073 járatának mentesítésére küldte Tabúkba, ahol a fõleg izraeli utasokat szállító járat kényszerleszállást hajtott végre a pilótafülkében történt incidens miatt. Az összetûzés során a gép egyik pilótája megkéselte a másikat. A dulakodásnak utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a jármûvel a szaúd-arábiai város repülõterén.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Kivégezhetik a FlyDubai merényletre készülő pilótáját

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Halálbüntetés várhat Hammám al-Hammámira, a Flydubai FZ 1073-as, Dubajból Tel-Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy meg nem nevezett magas rangú abu-dzabi forrás szerint – jelentette a ynet izraeli hírportál.

Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után Hammám al-Hammámira várhatóan halálbüntetést szabnak ki – közölte a lap újságírójával, Szmadar Perrivel az abu-dzabi forrás.

"Bár nem haltak meg utasok, és nagy szerencsével még sebesültek sem voltak,

a büntetésnek a lehető legsúlyosabbnak kell lennie,

hogy elrettentő hatású legyen, és jelezze elszántságunkat azoknak, akik ellátták ezt a »bűnözőt« az ehhez szükséges anyagokkal és eszmékkel. Nem lesz engedmény, ezt garantálom, és kegyelem sem lesz" – közölte az emírségi tisztviselő.

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