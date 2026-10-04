Kivégezhetik a FlyDubai merényletre készülő pilótáját

Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után Hammám al-Hammámira várhatóan halálbüntetést szabnak ki – közölte a lap újságírójával, Szmadar Perrivel az abu-dzabi forrás.

"Bár nem haltak meg utasok, és nagy szerencsével még sebesültek sem voltak,

a büntetésnek a lehető legsúlyosabbnak kell lennie,

hogy elrettentő hatású legyen, és jelezze elszántságunkat azoknak, akik ellátták ezt a »bűnözőt« az ehhez szükséges anyagokkal és eszmékkel. Nem lesz engedmény, ezt garantálom, és kegyelem sem lesz" – közölte az emírségi tisztviselő.