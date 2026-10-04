Kínozta az ukrán foglyokat, levegőbe repült

A robbanás október 2-án történt az áldozat otthonának közelében. A beszámolók szerint az ismeretlen elkövetők a robbanószerkezetet a gépkocsi aljára, közvetlenül a vezetőülés alá rögzítették. Sziromjatnyikov a helyszínen életét vesztette. A helyszínt a hatósági intézkedések idejére lezárták, oda a Roszgvardyija egységei és az orosz Védelmi Minisztérium járművei érkeztek ki – számolt be az index.hu.

?? ☠️ Felrobbantották egy volt orosz büntetés-végrehajtási dolgozó autóját a Tulai területen. A férfit korábban Ukrajna azzal vádolta, hogy 2022-ben ukrán hadifoglyok kínzásában és bántalmazásában vett részt és a 106. légideszant-osztály 51. ezredének ejtőernyős századában szolgált. Október 2-án felrobbant egy személyautó a Tulai területen található Novomoszkovszkban. A jármű vezetője, a 2026. október 3-án közölt információk szerint, életét vesztette. Az áldozatot Roman Sziromjatnyikovként azonosították. A Meduza által idézett, névtelen VCSK-OGPU Telegram-csatorna szerint a robbanószerkezetet az autó alá helyezték a vezető felőli oldalon. Az autó menet közben robbant fel és egy oszlop állította meg. A férfi halálát a helyi Novomoszkovszk Szegodnya című kiadvány is megerősítette. A Meduza szerint Sziromjatnyikov a 2010-es években a Tulai terület büntetés-végrehajtási intézményeiben, az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálatnál, vagyis a FSZIN-nél dolgozott. A lap által idézett információk szerint 2023-ban szerződést kötött az orosz védelmi minisztériummal, és részt vett az Ukrajna elleni háborúban. 2024 végén visszatért a Tulai területre, ahol kezelésen vett részt. Az ukrán főügyészség korábban azzal vádolta Sziromjatnyikovot, hogy 2022-ben, a Tulai területen működő 1-es számú büntetés-végrehajtási intézet munkatársaként részt vett az ott fogva tartott ukrán hadifoglyok kínzásában és megverésében. #russia #UkraineRussiaWar — NAFO Hungary ?????? (@NAFO_Hungary) October 3, 2026

Sziromjatnyikov korábban az orosz büntetés-végrehajtásban teljesített szolgálatot, majd 2023-tól vett részt az Ukrajna elleni katonai invázióban. A 106-os tulai légidesszant-hadosztály 51-es ezredének kötelékében szolgált a Donecki területen lévő Sziverszk irányában, valamint részt vett a Kurszki területen zajló harcokban is, mielőtt 2024 novemberének végén gyógykezelésre visszatért Tula tartományba.

Az Ukrán Legfőbb Ügyészség 2025 szeptemberében gyanúsította meg hivatalosan a volt börtönőrt.

Az ukrán vádhatóság megállapításai szerint Sziromjatnyikov 2022-ben a Tula tartományi 1. számú büntetés-végrehajtási telepen legalább 50 ukrán hadifogoly bántalmazásában működött közre. A nyomozati anyagok alapján a fogvatartottakat a napi ellenőrzések során különféle eszközökkel verték, és katonai tábori telefonok segítségével elektromos áramot vezettek a testükbe.