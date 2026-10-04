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Nyitókép: dzika_mrowka/Getty Images

Kínozta az ukrán foglyokat, levegőbe repült

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Autóba rejtett pokolgép végzett Roman Sziromjatnyikov orosz katonával és korábbi börtönőrrel a Tula tartományi Novomoszkovszkban. A férfi ellen az ukrán hatóságok korábban háborús bűncselekmények és hadifoglyok szisztematikus bántalmazása miatt emeltek vádat.

A robbanás október 2-án történt az áldozat otthonának közelében. A beszámolók szerint az ismeretlen elkövetők a robbanószerkezetet a gépkocsi aljára, közvetlenül a vezetőülés alá rögzítették. Sziromjatnyikov a helyszínen életét vesztette. A helyszínt a hatósági intézkedések idejére lezárták, oda a Roszgvardyija egységei és az orosz Védelmi Minisztérium járművei érkeztek ki – számolt be az index.hu.

Sziromjatnyikov korábban az orosz büntetés-végrehajtásban teljesített szolgálatot, majd 2023-tól vett részt az Ukrajna elleni katonai invázióban. A 106-os tulai légidesszant-hadosztály 51-es ezredének kötelékében szolgált a Donecki területen lévő Sziverszk irányában, valamint részt vett a Kurszki területen zajló harcokban is, mielőtt 2024 novemberének végén gyógykezelésre visszatért Tula tartományba.

Az Ukrán Legfőbb Ügyészség 2025 szeptemberében gyanúsította meg hivatalosan a volt börtönőrt.

Az ukrán vádhatóság megállapításai szerint Sziromjatnyikov 2022-ben a Tula tartományi 1. számú büntetés-végrehajtási telepen legalább 50 ukrán hadifogoly bántalmazásában működött közre. A nyomozati anyagok alapján a fogvatartottakat a napi ellenőrzések során különféle eszközökkel verték, és katonai tábori telefonok segítségével elektromos áramot vezettek a testükbe.

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