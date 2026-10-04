Orbán Viktor egy szombati fórumon Hankó Balázs szerepéről beszélt

A kontroll.hu a fideszes influenszer alapján arról ír, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei 3. számú választókerülethez tartozó 400 fős településen tartott rendezvényen jelen volt Gyopáros Alpár, a körzet országgyűlési képviselője, a Fidesz alelnöke is.

Orbán Viktor értékelte az aktuális politikai és gazdasági helyzetet, kifejtve, hogy a gazdaság nehéz körülmények között van a kedvezőtlen külső tényezők miatt. Az elkövetkező időszak feladataiként a gazdasági stabilitás biztosítását és a kormányzati intézkedések hangsúlyozását jelölte meg.

A beszéd jelentős része az elszámoltatási eljárásokra és a kormányzati döntések védelmére fókuszált. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a korábbi kormányzati döntések jogilag megalapozottak voltak, és a közösség érdekét szolgálták, így a Fidesz készen áll a jogi viták megnyerésére. Kitért arra is, hogy a párt nyilvántartja a politikai ellenfelek és az ellenük fellépő hatósági szereplők lépéseit.

Hankó Balázs értékelése

A Fidesz elnöke külön foglalkozott Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter ügyével, akit a közelmúltban hűtlen kezelés gyanújával előzetes letartóztatásba helyeztek. Az ügyészség közleménye szerint a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak elosztásánál kettős eljárásrend működött, ahol a döntések politikai és választókerületi szempontok alapján születtek.

Orbán Viktor felidézte, hogy

Hankó Balázs minisztersége idején értékrendi és szellemi szempontok alapján határozták meg a kulturális támogatások irányát,

előnyben részesítve a keresztény és nemzeti értékeket képviselő projekteket.

A volt miniszterelnök álláspontja szerint a korábbi tárcavezető elleni eljárás politikai indíttatású, és a jelenlegi kormányzati körök elszámoltatási törekvéseinek része.