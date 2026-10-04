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2026. október 4. vasárnap Ferenc
24 óra Ukrajna
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Marco Rossi szövetségi kapitány (j) és Csinger Márk a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a nagyszombati Anton Malatinsky Stadionban 2026. október 4-én. A csapat másnap az ukrán válogatott ellen lép pályára a Nemzetek Ligájának 4. fordulójában Nagyszombaton.
Nyitókép: Illyés Tibor

Marco Rossi két furcsa gólról beszélt az ukrán meccs előtt

Infostart / MTI

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint az összkép pozitív a magyar labdarúgó-válogatott eddigi szereplését illetően a Nemezetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, melyben hétfőn Ukrajna vendégeként lép pályára a szlovákiai Nagyszombatban.

"A futballban a legfontosabb a helyzetek kialakítása. Az ukránoknak alig volt lehetőségük, mégis betaláltak ellenünk, de több helyzetünk volt az északíreknél és a georgiaiaknál is, mégis csak utóbbiakat győztük le. Elöl ugyan szenvedünk a gólszerzéssel, de ez mindenkivel, a legjobb csatárokkal is előfordul időnként. Akkor aggódnék, ha helyzetünk se lenne" - mondta az olasz szakvezető az ukránok elleni második meccset felvezető vasárnapi sajtótájékoztatón.

A 62 éves tréner kitért rá, a mostani keret 25 játékosából 14 a magyar bajnokságban futballozott az előző szezonban, márpedig az OTP Bank Liga a 17-18. helyen áll Európában, de ez is szinte csak a Ferencvárosnak köszönhető.

"Szövetségi kapitányként a jövőt is építem, de a fiatalokkal és az egész csapattal elégedett vagyok ezen a három meccsen a mutatott hozzáállásnak, elszántságnak és akaratnak köszönhetően. Bár voltak hibák, de az összkép pozitív. Persze ha nem jönnek a pontok az problémát okozhat, de az első győzelmünk nyitottá tette a csoportot, még ha az északírek előnyben is vannak. A 3-0-s sikerük mindenképpen szerencsésnek mondható Ukrajna ellen, akik

két nagyon furcsa gólt kaptak"

– értékelte a csoportállást Rossi, aki szerint továbbra sincs tiszta favoritja ennek a négyesnek.

Az ukránok kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyobb rotációt alkalmazott a rivális, de a csapat alapvetései ettől nem változtak. Megjegyezte, bár a két gárda előző találkozója kissé feszült hangulatban ért véget és most is mindkét fél harcolni fog a három pontért, de nem vár ilyen jellegű viselkedést egyik féltől sem, igaz, ezt külső tényezők is befolyásolhatják.

"A csapat hangulata mindenképp jobb a győzelem után, mert erre vártunk a sorozat kezdete óta. Mindenki megérzi fizikálisan, hogy tíz nap alatt ez lesz a negyedik meccsünk, de a stábnak és a felkészülésnek köszönhetően minden adott a regenerálódáshoz" - mondta Csinger Márk, a válogatott belső védője.

A bajnok Győrtől nyáron a holland Groningenhez igazoló védő szerint az eltiltott Kerkez Milos személyében fontos játékos esett ki, de tudják majd helyettesíteni, aki a helyére lép, ugyanolyan teljesítményt fog nyújtani. Védőtársáról, Willi Orbánról pedig úgy beszélt, hogy ilyen jó és tapasztalt futballista mellett nem nehéz játszani, mert olyan példát lát maga előtt, aki mindig százszázalékot nyújt. Úgy vélte, a pályán azért meg kellett ismerniük egymást, de mostanra már összeszoktak.

"A DAC színeiben már játszottam ebben a stadionban, jó atmoszférája van. Nem emlékszem az eredményre, de hétfőn nyerni szeretnénk" - jelentette ki Csinger.

A szlovákiai Nagyszombatban hétfőn 20.45-kor a horvát Igor Pajac sípjelére kezdődik az ukrán-magyar találkozó, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Tóth B. - Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. - Schäfer, Vitális - Lukács, Tóth A., Szoboszlai - Tóth M.

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