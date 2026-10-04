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Zavargásba torkollt diáktüntetés nyomait nézik járókelõk Párizsban 2026. október 2-án. A tanárhiány megszüntetését és az oktatási körülmények javítását követelõ demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintenek, 158-ból pedig erõszakcselekményeket is jelentettek. Eddig ötezernél több rendbontót vettek õrizetbe a hatóságok a megmozdulások szeptemberi kezdete óta.
Nyitókép: Firas Abdullah

Zárva lesz a francia iskolák jelentős része a diáklázadás miatt

Infostart / MTI

A francia középiskolák mintegy 15 százalékában részben vagy teljesen felfüggesztik hétfőtől a tanítást, mert a biztonsági feltételek "nem állnak fenn". Az erőforrás- és tanárhiány miatt két hete tartó tiltakozó diákmozgalom alatt 24 intézményt "felgyújtottak vagy megrongáltak" - közölte vasárnap Édouard Geffray oktatási miniszter.

Az állami fenntartású 3400 középiskola közül 400 és 500 közötti azok száma, ahol már pénteken felfüggesztették a tanítást, és "valószínűleg hétfőn is ennyiben felfüggesztik, de a tanítás fokozatosan, részben újraindul" - mondta a tárcavezető a France 2 köztévé és a France Inter közrádió közös műsorában, hozzátéve, hogy "78 iskolai dolgozó" sérült meg "az események kezdete óta".

A bezárások akkor lépnek életbe, ha "a biztonsági feltételek nem teljesülnek" például anyagi okokból vagy azért, mert a dolgozók a demonstrálók "közvetlen célpontjává válnak" - hangsúlyozta a miniszter.

A tárcavezető elmondta:

egyes helyeken szélsőbaloldali aktivisták beszivárogtak a középiskolások tiltakozó mozgalmába, rátelepedtek arra, és rendkívül erőszakosak voltak az elmúlt héten.

"Nagyon egyértelmű, hogy ez veszélyt jelent a munkatársainkra és a diákjainkra is. 78-an sérültek meg az oktatók közül, ilyet még soha nem láttunk. Szándékosan támadták meg őket, azért, mert az oktatási minisztérium alkalmazásában állnak" - mondta a miniszter.

A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját: az intézménybe szerdán három új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.

Párizs, 2026. október 3. Zavargásba torkollt diáktüntetés nyomait nézik járókelõk Párizsban 2026. október 2-án. A tanárhiány megszüntetését és az oktatási körülmények javítását követelõ demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintenek, 158-ból pedig erõszakcselekményeket is jelentettek. Eddig ötezernél több rendbontót vettek õrizetbe a hatóságok a megmozdulások szeptemberi kezdete óta. MTI/EPA/Firas Abdullah
Párizs, 2026. október 3. Zavargásba torkollt diáktüntetés nyomait nézik járókelõk Párizsban 2026. október 2-án. A tanárhiány megszüntetését és az oktatási körülmények javítását követelõ demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintenek, 158-ból pedig erõszakcselekményeket is jelentettek. Eddig ötezernél több rendbontót vettek õrizetbe a hatóságok a megmozdulások szeptemberi kezdete óta. MTI/EPA/Firas Abdullah

Az eleinte a nagyvárosok elővárosainak középiskoláiban elterjedt tiltakozás pénteken már a nagyobb és közepes városok belsőbb kerületeit is érintette.

Pénteken a középiskolák helyzetét országszerte feszültségek jellemezték.

Laurent Nunez belügyminiszter szombaton azt közölte, hogy a demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintettek, 158-ból pedig erőszakcselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, kukákat borogattak és gyújtottak fel.

Csak pénteken 1747 embert vettek őrizetbe, hétfő óta ötezer rendbontót.

A diákszervezetek pénteken a tiltakozás folytatására szólítottak fel "konkrét intézkedések" hiányában, de elhatárolódtak az erőszakos cselekményektől.

A középiskolások több emberi és pénzügyi forrást követelnek az állami oktatás számára, a tanárhiány megszüntetésére, az elhanyagolt épületek felújítására vagy a túlzsúfolt órarendek enyhítésére.

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Kezdőlap    Külföld    Zárva lesz a francia iskolák jelentős része a diáklázadás miatt

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