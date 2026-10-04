Káosz volt Kínában és ennek egy holland örült a legjobban

A 29 éves Verstappen az idén először, pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot az F1-ben. Legutóbb tavaly, az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjon győzött.

A heves esőzés és a mezőny nagy részét sújtó műszaki probléma miatt több mint másfél órás késéssel kezdődött versenyen Verstappen mögött Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a vb-pontversenyben, miután csapattársa, a brit George Russell motorhiba miatt kiesett.

A dobogó alsó fokára a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel.

A futam rajtjára az eredetileg tervezett időpontnál 1 óra 40 perccel később kerülhetett sor, először a heves esőzés miatt halasztották el 40 perccel, majd további egyórás várakozás következett, a pályán lévő nagy mennyiségű víz ugyanis szoftveres problémákat okozott a mezőny több versenyautójában is.

A verseny

A versenybíróság végül állórajtot rendelt el, ebben pedig a két Mercedes volt szemmel láthatóan is sokkal jobb, mint a riválisok. Antonelli a harmadik kockából azonnal elsőnek jött fel, Russell pedig a hetedik helyről indulva fordult el már az első kanyarban másodikként. Mögéjük a pole pozíciós Verstappen sorolt be harmadiknak. Többen a lágy keverékű gumikkal próbálkoztak, de még sok volt a víz a pályán, így ezek a versenyzők - köztük a két Ferrari-pilóta - rengeteg pozíciót veszítettek, a mezőny végére estek vissza.

Elöl az Antonelli, Russell, Verstappen trió jelentős előnyre tett szert az üldözőkkel szemben, majd a holland klasszis a hatodik körben utolérte és megelőzte a Mercedes brit versenyzőjét. A kilencedik körben Valtteri Bottas (Cadillac) kicsúszása miatt a pályára hajtott a biztonsági autó, ekkor szinte az egész mezőny a boxba hajtott kerékcserére.

Az újraindításra a 12. körben került sor, Verstappen pedig azonnal támadott, taktikus és szépen kivitelezett manőverrel rögtön lehagyta Antonellit, akit aztán a csapattársa is megelőzött. A fiatal olasz a csapatrádión közölte, hogy gyorsabb Russellnél, majd a 21. körben megtámadta és le is hagyta a márkatársat.

Verstappen előnye egyre nagyobbra hízott az élen, mögötte Antonelli, Russell, Isack Hadjar (Red Bull) volt a sorrend, Hamilton pedig ekkor már ötödik volt a Ferrarival.

A dobogós helyeken száguldók a 33. és a 34. körben jártak újra a boxban friss abroncsokért, de a sorrend nem változott, majd a hajrában, valamivel több mint 10 körrel a leintés előtt Alexander Albon (Williams) pálya szélén megállt autója miatt virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe. Ebben a periódusban előbb Verstappen, majd a két Mercedes-versenyző autóján is kereket cseréltek, ezt követően viszont a valódi biztonsági autó is a pályára hajtott Albon versenygépének mentése miatt.

Russell még az újraindítás előtt feladni kényszerült a viadalt motorhiba miatt, majd amikor folytatódhatott a küzdelem, Verstappen az élen maradt, Antonelli követte, a harmadik helyért pedig Hadjar és Hamilton csatázott, a hétszeres vb-győztes ferraris pedig előzött és megkaparintotta a dobogós pozíciót.

A vb jövő hétvégén folytatódik Szingapúrban.