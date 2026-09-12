Magyar Péter: azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány

A gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben – mondta Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető szombati sajtótájékoztatón, amelyen bejelentette, hogy a kormány azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít, és a jövő héten benyújtja az Országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot.

Közösen, egy nemzetként kell kimondanunk, hogy felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekekért – jelentette ki Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentést és a kormány lépéseit ismertető budapesti sajtótájékoztatón.

A miniszterelnök kiemelte: azt is érdemes kimondanunk, hogy „nem fogjuk még egyszer azt hagyni, hogy a politika cserben hagyja az egyébként is traumatizált, családokból kiemelt vagy nagyon nehéz családi körülmények között élő gyermekeket”.

Azt is hangsúlyozta: a kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogy ha tudomására jut valamilyen probléma, bűncselekmény, akkor azt eltitkolja a magyar emberek elől.

Kifejtette: minden társadalomban, minden országban vannak időről időre óriási traumák, és jó esetben ezeket a traumákat az országok képesek bevallani, megbeszélni, megoldani. Jó, hogy most már talán elkezdhet az egész ország „együtt kigyógyulni”, őszintén beszélni a gyermekvédelemben történtekről – vélekedett.

Közölte: nem kendőzik el a dolgokat, ha kell, megnevezik a felelősöket, és ami a legfontosabb, tanulnak a múlt bűneiből, hibáiból is és egy teljesen más irányba viszik a rendszert.

Kitért rá: korábban a gyermekvédelemben nyilatkozati stop volt, titoktartási nyilatkozatot írattak alá mindenkivel. Ezeket fel kell oldani, hogy az érintettek el tudjanak kezdeni beszélni – tette hozzá.

Magyar Péter azt mondta: elképesztő szakemberhiány van jelenleg is a rendszerben, és ha még többen hagyták volna el a rendszert, teljesen összedőlt volna.

A kormányfő mindenkitől azt kérte, olvassa el a most nyilvánosságra hozott jelentést.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón bemutatott egy dokumentumot, amelyben Orbán Viktor előző miniszterelnök javasolja Vásárhelyi Jánosnak, a bicskei otthon pedofil bűnelkövető igazgatójának kitüntetését 2016-ban. Hangsúlyozta: amikor a kitüntetési javaslatot a volt miniszterelnök aláírta, már több mint 5 éve érkeztek a különböző hatóságokhoz jelzések Vásárhelyi Jánossal szemben, rendőrségi nyomozás és ombudsmani vizsgálat zajlott az intézményben, és az erről szóló jelentést a kormány illetékes minisztériuma is megkapta.

Magyar Péter ezután a jelentésben szereplő, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberektől származó mondatokat idézett, mely szerint „csak akkor kerül be a gyermek a rendszerbe, ha már vér folyik, mert olyan, mintha a teljes alapellátás megszűnt volna”.

Egy másik, a dokumentumban idézett nevelő szerint „annyira rossz állapotban vannak az intézmények, és annyira nincs ott olyan felnőtt, akikhez a gyermekek biztonságosan és tartósan kötődni tudnának, hogy az egyetlen ésszerű dolog a jelenlegi rendszerben, az a szökés”.

Magyar Péter kijelentette: a gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben.

A gyerekek között sokan éheztek, a gyermekvédelmi intézményekben fizikailag és szexuálisan bántalmaztak gyerekeket.

Közölte: a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium pontosan tudta, hogy mi történik. Saját belső adatai szerint az állami fenntartású gyermekvédelmi intézményekben 2024-ben 1959, 2025-ben 1684 gyermekbántalmazási esetet rögzítettek. Két év alatt 2249 alkalommal történt rendőrségi feljelentés, naponta átlagosan több mint három rendőrségi feljelentés született.

A valós szám ennél jóval magasabb lehet, hiszen számos bántalmazás rejtve maradt – mondta a miniszterelnök.

Hozzátette: magánemberként és apaként is felfoghatatlan számára, hogy minderről az Orbán-kormány tudott, sőt maga idézte elő ezeket a körülményeket, majd amikor látta a következményeit, akkor nem tett semmit.

A kormányfő felidézve az előző kormány a témában tett nyilatkozatait, azt mondta: nem elsősorban a pénz, hanem „egy csepp emberség” kérdése lett volna, hogy a gyermekek szenvedését megakadályozzák.

„Ma már mindenki számára világos, hogy nem csak politikailag buktak meg és tűnnek el a történelem süllyesztőjében, ami ennél sokkal nagyobb probléma, hogy alapvető emberségből is megbuktak, elbuktak” – fogalmazott Magyar Péter.

Emlékeztetett arra, hogy 2024-ben több alkalommal próbáltak közadakozásból gyűjtött ajándékokat eljuttatni az állami gondoskodásban élő gyermekeknek, de az akkori hatalom vagy nem engedte be őket ezekbe az intézményekbe, vagy más módon akadályozta meg az ajándékok átadását. Nehezményezte, hogy 2025 januárjában Fülöp Attila korábbi gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár sok ezer magyar ember segítségnyújtását és az ajándékok átadását „nettó provokációnak nevezte”, majd Orbán Viktor 2025 áprilisában tett kijelentését is szóvá tette, aki rendben lévőnek és vállalhatónak nevezte az állami gondozásban lévő gyerekek ellátását.

A miniszterelnök a tájékoztatón a „cinizmus mélypontjának” nevezte a kormány megbízásából 2025 szeptemberében a Szőlő utcai intézményről készített jelentés kapcsán Tuzson Bence korábbi igazságügyi miniszter szavait, aki szerint ebben a büntetőügyben kiskorú sértett érintettsége nem merült fel. A később indított nyomozás azonban több tucat kiskorú sértettet azonosított az ügyben, a 2026 februárjában elkészült újabb kormányzati belső vizsgálat pedig már említést tett a rendszerszintű problémákról, ennek ellenére a szükséges strukturális intézkedések elmaradtak – emlékeztetett.