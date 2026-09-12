ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.55
usd:
313.44
bux:
152518.27
2026. szeptember 12. szombat Mária
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszer mûködésérõl készített jelentést ismertetõ sajtótájékoztatón a XI. kerületi Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskolában 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter: azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány – jelentette be a miniszterelnök.

A gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben – mondta Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető szombati sajtótájékoztatón, amelyen bejelentette, hogy a kormány azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít, és a jövő héten benyújtja az Országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot.

Közösen, egy nemzetként kell kimondanunk, hogy felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekekért – jelentette ki Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentést és a kormány lépéseit ismertető budapesti sajtótájékoztatón.

A miniszterelnök kiemelte: azt is érdemes kimondanunk, hogy „nem fogjuk még egyszer azt hagyni, hogy a politika cserben hagyja az egyébként is traumatizált, családokból kiemelt vagy nagyon nehéz családi körülmények között élő gyermekeket”.

Azt is hangsúlyozta: a kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogy ha tudomására jut valamilyen probléma, bűncselekmény, akkor azt eltitkolja a magyar emberek elől.

Kifejtette: minden társadalomban, minden országban vannak időről időre óriási traumák, és jó esetben ezeket a traumákat az országok képesek bevallani, megbeszélni, megoldani. Jó, hogy most már talán elkezdhet az egész ország „együtt kigyógyulni”, őszintén beszélni a gyermekvédelemben történtekről – vélekedett.

Közölte: nem kendőzik el a dolgokat, ha kell, megnevezik a felelősöket, és ami a legfontosabb, tanulnak a múlt bűneiből, hibáiból is és egy teljesen más irányba viszik a rendszert.

Kitért rá: korábban a gyermekvédelemben nyilatkozati stop volt, titoktartási nyilatkozatot írattak alá mindenkivel. Ezeket fel kell oldani, hogy az érintettek el tudjanak kezdeni beszélni – tette hozzá.

Magyar Péter azt mondta: elképesztő szakemberhiány van jelenleg is a rendszerben, és ha még többen hagyták volna el a rendszert, teljesen összedőlt volna.

A kormányfő mindenkitől azt kérte, olvassa el a most nyilvánosságra hozott jelentést.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón bemutatott egy dokumentumot, amelyben Orbán Viktor előző miniszterelnök javasolja Vásárhelyi Jánosnak, a bicskei otthon pedofil bűnelkövető igazgatójának kitüntetését 2016-ban. Hangsúlyozta: amikor a kitüntetési javaslatot a volt miniszterelnök aláírta, már több mint 5 éve érkeztek a különböző hatóságokhoz jelzések Vásárhelyi Jánossal szemben, rendőrségi nyomozás és ombudsmani vizsgálat zajlott az intézményben, és az erről szóló jelentést a kormány illetékes minisztériuma is megkapta.

Magyar Péter ezután a jelentésben szereplő, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberektől származó mondatokat idézett, mely szerint „csak akkor kerül be a gyermek a rendszerbe, ha már vér folyik, mert olyan, mintha a teljes alapellátás megszűnt volna”.

Egy másik, a dokumentumban idézett nevelő szerint „annyira rossz állapotban vannak az intézmények, és annyira nincs ott olyan felnőtt, akikhez a gyermekek biztonságosan és tartósan kötődni tudnának, hogy az egyetlen ésszerű dolog a jelenlegi rendszerben, az a szökés”.

Magyar Péter kijelentette: a gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben.

A gyerekek között sokan éheztek, a gyermekvédelmi intézményekben fizikailag és szexuálisan bántalmaztak gyerekeket.

Közölte: a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium pontosan tudta, hogy mi történik. Saját belső adatai szerint az állami fenntartású gyermekvédelmi intézményekben 2024-ben 1959, 2025-ben 1684 gyermekbántalmazási esetet rögzítettek. Két év alatt 2249 alkalommal történt rendőrségi feljelentés, naponta átlagosan több mint három rendőrségi feljelentés született.

A valós szám ennél jóval magasabb lehet, hiszen számos bántalmazás rejtve maradt – mondta a miniszterelnök.

Hozzátette: magánemberként és apaként is felfoghatatlan számára, hogy minderről az Orbán-kormány tudott, sőt maga idézte elő ezeket a körülményeket, majd amikor látta a következményeit, akkor nem tett semmit.

A kormányfő felidézve az előző kormány a témában tett nyilatkozatait, azt mondta: nem elsősorban a pénz, hanem „egy csepp emberség” kérdése lett volna, hogy a gyermekek szenvedését megakadályozzák.

„Ma már mindenki számára világos, hogy nem csak politikailag buktak meg és tűnnek el a történelem süllyesztőjében, ami ennél sokkal nagyobb probléma, hogy alapvető emberségből is megbuktak, elbuktak” – fogalmazott Magyar Péter.

Emlékeztetett arra, hogy 2024-ben több alkalommal próbáltak közadakozásból gyűjtött ajándékokat eljuttatni az állami gondoskodásban élő gyermekeknek, de az akkori hatalom vagy nem engedte be őket ezekbe az intézményekbe, vagy más módon akadályozta meg az ajándékok átadását. Nehezményezte, hogy 2025 januárjában Fülöp Attila korábbi gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár sok ezer magyar ember segítségnyújtását és az ajándékok átadását „nettó provokációnak nevezte”, majd Orbán Viktor 2025 áprilisában tett kijelentését is szóvá tette, aki rendben lévőnek és vállalhatónak nevezte az állami gondozásban lévő gyerekek ellátását.

A miniszterelnök a tájékoztatón a „cinizmus mélypontjának” nevezte a kormány megbízásából 2025 szeptemberében a Szőlő utcai intézményről készített jelentés kapcsán Tuzson Bence korábbi igazságügyi miniszter szavait, aki szerint ebben a büntetőügyben kiskorú sértett érintettsége nem merült fel. A később indított nyomozás azonban több tucat kiskorú sértettet azonosított az ügyben, a 2026 februárjában elkészült újabb kormányzati belső vizsgálat pedig már említést tett a rendszerszintű problémákról, ennek ellenére a szükséges strukturális intézkedések elmaradtak – emlékeztetett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány

program

gyermekvédelem

krízis

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány

Magyar Péter: azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány

Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány – jelentette be a miniszterelnök.
 

„Megfélemlítés és az erőszak”: idézetek a gyermekvédelmi jelentésből

Magyar Péter: megdöbbentő részletek a gyermekvédelmi rendszerről

Nyilvánosságra hozták a gyermekvédelemről készült jelentést

Karácsony Gergely: a droghelyzet sem változik a gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül

„Brutálisan kemény és szívszorító” a gyermekvédelemről szóló jelentés: itt olvasható

Nagytakarítást végzett a kormány Magyarországon

Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter Kötcsén – közös fotó

VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felcsaptak a lángok az orosz hadigépezet kritikus gyárában, már félmillió orosz vesztette életét a fronton – Háborús híreink szombaton

Felcsaptak a lángok az orosz hadigépezet kritikus gyárában, már félmillió orosz vesztette életét a fronton – Háborús híreink szombaton

Értesülések szerint a Kreml nem készül olyan tűzszünetre, amely kizárná az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. A brit katonai hírszerzés becslései szerint félmillió orosz katona vesztette életét az Ukrajna elleni háborúban. Az ukrán hadsereg katonai csapást mért a Szamarai területen található Toljattikaucsuk gyárra, amely Oroszország egyik legnagyobb szintetikusgumi-gyártó üzeme, a csapás közvetlenül érintheti az orosz hadiipar ellátási láncait. Cikkünkben folyamatosan követjük az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jól jártak, akik itt tartották a pénzüket: elképesztő vagyonok gyűltek össze ezeken a magyar számlákon

Jól jártak, akik itt tartották a pénzüket: elképesztő vagyonok gyűltek össze ezeken a magyar számlákon

Hiába volt óriási kifizetési sokk 2025-ben, a tíz legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztár vagyona 163 milliárddal nőtt.

BBC
Business Sport Travel Science
Saudi Arabia shuts key oil pipeline after drone attack launched from Iraq

Saudi Arabia shuts key oil pipeline after drone attack launched from Iraq

Iraq removes a military commander and opens investigations into the attack that came from an area bordering Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 12. 14:14
Pintér Sándor a Wartburgjával futott be Kötcsére – képek
2026. szeptember 12. 13:57
Karácsony Gergely: a droghelyzet sem változik a gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül
×
×