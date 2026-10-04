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A gólszerzõ Kerkez Milos (b) és Szoboszlai Dominik a labdarúgó UEFA Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik fordulójában játszott Magyarország - Georgia mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. október 2-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Apja posztolásáról beszélt az ukránok ellen eltiltott Kerkez Milos

Infostart

Nem vállal felelősséget édesapja megnyilvánulásaiért Kerkez Milos, a magyar labdarúgó-válogatott balhátvédje, miután felkerült a kijevi Mirotvorec adatbázisába. A futballistát és apját az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést követő közösségi médiás bejegyzés miatt vádolták meg az orosz agresszió támogatásával.

A magyar válogatott játékosa az Ukrajna elleni, 1:0-ra elvesztett budapesti találkozó végén keveredett szóváltásba az ellenfél játékosaival, amiért sárga lapos figyelmeztetésben részesült.

A mérkőzést követően Kerkez édesapja az Instagram-oldalán közzétett egy felvételt az esetről, amely alá egy orosz rapcsapat zenéjét vágta be. A bejegyzés ukrán oldalon komoly felháborodást váltott ki, ezt követően a Béketeremtő (Mirotvorec) elnevezése alá tartozó, Ukrajna ellenségeit gyűjtő weboldal a játékost és édesapját is felvette a listájára – emlékeztet a 24.hu cikke.

Kerkez a Georgia elleni győztes mérkőzést követően úgy fogalmazott:

„Soha életemben nem támogattam, és most sem támogatok semmilyen agressziót!

Nem olyan ember vagyok, aki elfogadhatónak tart bármi olyat, ami másoknak árt!

Egy focimeccsen ugyanakkor mindig van feszültség, az Ukrajna elleni meccsen pedig csak annyit tettem, hogy megvédtem a kapitányunkat, a barátomat, és ezt akkor is megtettem volna, ha bármelyik másik ország lett volna az ellenfelünk. Emellett fontos, hogy az apám nem én vagyok! Bármit is tesz, az ő tetteiért nem vállalhatom a felelősséget!”

A Georgia elleni győztes gólt szerző védő a pénteki mérkőzésen megszerezte a második sárga lapját a Nemzetek Ligája idei kiírásában, így

eltiltás miatt nem léphet pályára

a hétfői, Nagyszombatban rendezendő Ukrajna elleni visszavágón.

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