ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 4. vasárnap Ferenc
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke beszédet mond országjárásának elsõ állomásán a veszprémi Megyeház téren 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Máris élesen reagált Magyar Péter a Fidesz elnökének Hankó Balázst magyarázó szavaira

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését Orbán Viktor szombaton - írta a kormányfő a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt közölte, Hankó Balázs szerint nem pártpolitikai alapon osztották ki a 17 milliárdos támogatást, erre Orbán Viktor büszkén azzal reagált: dehogynem.

"Védjen meg téged Orbán Viktor"

– tette hozzá a kormányfő.

Ahogy arról az Infostarton korábban beszámoltunk Páliban találkozott a helyi választókkal és pártaktivistákkal Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Győr-Moson-Sopron vármegyei országjárása során.

Itt állítólag arról beszélt, hogy Hankó Balázs minisztersége idején értékrendi és szellemi szempontok alapján határozták meg a kulturális támogatások irányát, előnyben részesítve a keresztény és nemzeti értékeket képviselő projekteket.

A volt miniszterelnök álláspontja szerint

a korábbi tárcavezető elleni eljárás politikai indíttatású,

és a jelenlegi kormányzati körök elszámoltatási törekvéseinek része.

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal összefüggő büntetőeljárásban.

A Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön elrendelte a politikus letartóztatását.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Máris élesen reagált Magyar Péter a Fidesz elnökének Hankó Balázst magyarázó szavaira

orbán viktor

magyar péter

hankó balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hallerné Nagy Anikó felvázolta, milyen lesz az „új” Fertő tó

Hallerné Nagy Anikó felvázolta, milyen lesz az „új” Fertő tó

Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertő tó magyar oldalán, ahol a csaknem tíz évvel ezelőtti terveknél 80 százalékkal kisebb beépítéssel számol az új fejlesztési koncepció. Az InfoRádióban Hallerné Nagy Anikó, a térség tiszás országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke beszélt erről.
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: folytatódik a maratoni kormányülés, a költségvetés és a Budapest-alku is napirenden

Tisza-kormány: folytatódik a maratoni kormányülés, a költségvetés és a Budapest-alku is napirenden

Egész hétvégén Erdőbényén ülésezik a kormány, az eddigi jelzések alapján pedig több fontos gazdasági, szociális, közlekedési és környezetpolitikai döntés is előkészítés alatt áll. A kihelyezett kabinetülés középpontjában a 2027-es költségvetés, a nyugdíjasokat érintő intézkedések, a Budapesttel kötött megállapodás, valamint több nagyberuházás áll. Közben politikai viták is kísérik a hétvégi eseményeket: szombaton folytatódott a csütörtöki fővárosi alku miatti vita a kerületekkel, Matolcsy György visszautasította a vele szembeni gyanúsítást, a Fidesz és a KDNP pedig uniós állásfoglalást kért a Tisza-kormány lépéseiről. Több bejelentés is érkezhet vasárnap folyamán, ezekről itt írunk majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
10-ből 4 embert érintett idén a káros ózonszennyezés: ez a brutális nyári forróság láthatatlan mellékhatása

10-ből 4 embert érintett idén a káros ózonszennyezés: ez a brutális nyári forróság láthatatlan mellékhatása

A levegőminőséget nem csak a helyi kibocsátások alakítják, így a sivatagi por, az erdőtüzek füstje és más légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtehetnek, országokon és kontinenseken áthaladva.

BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Footage shows a drone hitting the Pivnichyi (Northern) Bridge as vehicles move across it, creating a large fireball.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 4. 13:45
Elhunyt Egenhoffer Tibor, az Egri csillagok miatt is emlékezhetünk rá
2026. október 4. 13:29
Szöges csapda várta a hajléktalanokat
×
×