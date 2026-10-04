Máris élesen reagált Magyar Péter a Fidesz elnökének Hankó Balázst magyarázó szavaira

Magyar Péter azt közölte, Hankó Balázs szerint nem pártpolitikai alapon osztották ki a 17 milliárdos támogatást, erre Orbán Viktor büszkén azzal reagált: dehogynem.

"Védjen meg téged Orbán Viktor"

– tette hozzá a kormányfő.

Ahogy arról az Infostarton korábban beszámoltunk Páliban találkozott a helyi választókkal és pártaktivistákkal Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Győr-Moson-Sopron vármegyei országjárása során.

Itt állítólag arról beszélt, hogy Hankó Balázs minisztersége idején értékrendi és szellemi szempontok alapján határozták meg a kulturális támogatások irányát, előnyben részesítve a keresztény és nemzeti értékeket képviselő projekteket.

A volt miniszterelnök álláspontja szerint

a korábbi tárcavezető elleni eljárás politikai indíttatású,

és a jelenlegi kormányzati körök elszámoltatási törekvéseinek része.

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal összefüggő büntetőeljárásban.

A Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön elrendelte a politikus letartóztatását.