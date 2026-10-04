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Nyitókép: Unsplash.com

Újabb helyen sikeres az állandó turisztikai adó – a szakértő szerint még több városban bevezethetik

Infostart / InfoRádió

Öt euró hozzáférési díjat szedett Velence az odalátogatóktól április és július között, azonban ez nem állította meg a túlturizmust a népszerű olasz városban – mondta el az InfoRádióban Kiss Róbert Richárd. A turisztikai szakértő hozzátette: a jövőben több európai város is tervez adót vagy belépési díjat szedni a turistáktól. Beszélt ezek hatásairól is.

Turistáskodni nem egy szociális alapjog: persze jó annak, aki új tájakat, idegen kultúrákat ismer meg az utazása során és jól érzi magát egy másik országban, de fontos, hogy azoknak is jó legyen, ahová érkezik az illető: megfelelő mennyiségű bevétel érkezzen oda, és a helyiek életkörülményei ne rosszabbodjanak a turizmus miatt.

A túlturizmus egyik megoldása az, ha bizonyos dolgokat pénzhez, belépődíjhoz kötnek. Velence is így gondolta. Mondhatta volna, hogy lezár bizonyos szakaszokat, de ez nem túl barátságos megoldás, ezért inkább pénzhez kötötték a látogatást. Az ilyen intézkedésektől vagy csökken a turisták száma, vagy ha nem csökken, akkor a befolyó bevételekből kompenzálni lehet azokat, akiknek romlik az életminőségük, mert jobban érezték magukat, amikor az infrastruktúrához még könnyebben hozzáfértek, mert például nem oldalazva kellett elmenni egy-egy hídon, vagy a vízibuszon sem kellett feltétlenül megküzdeni azért, hogy legyen helyük – fogalmazott az InfoRádióban Kiss Róbert Richárd.

Az intézkedés nagy mértékben nem ijeszti el a turistákat, Velence sem ürült ki – olyannyira, hogy most meg is emelik a korábban bevezetett nyári adó mértékét – jegyezte meg.

Mint a turisztikai szakértő elmondta, a világ túlnyomó többségében állandó adókat szednek a turistáktól.

„Amszterdamban százalékos adó van, 12,5 százalék, és tele van Amszterdam. Berlinben 7,5 százalék ez az adó, és tele van Berlin, de Bécsben is 5 százalékos az adó. Ez azért jó, mert nem valószínű, hogy egyébként ettől kevesebben mennek, de talán a létszámnövekedés egy picit azért lassabb lesz, mert más úti célokat is felkeresnek majd az utazni vágyók. A bevételekből kompenzálni lehet a helybeliek életminőség-csökkenését” – mondta. (Magyarországon is van idegenforgalmi adó, amelyet önkormányzati hatáskörben lehet kivetni, vendégéjszakánként legfeljebb 834,3 forint vagy a nettó szállásdíj 4 százaléka – a szerk.).

A túlturizmus, vagyis az utazók túlzott jelenléte egy-egy városban több helyen – mások mellett például Rómában – az utóbbi években olyan megterhelővé vált, hogy a helyiek rendszeresen tüntetnek is. A turisták számának növekedése Kiss Róbert Richárd szerint az anyagi jólét növekedésére, a repülés elérhetőbbé válására, az internetes foglalási rendszerek egyszerű használatára vezethető vissza. Egy fapados jeggyel, saját szervezésben is sokkal többen elutazhatnak, mint régen. Ráadásul a közösségi oldalak hatására egy sor olyan hely vált népszerűvé, ahol korábban alig jártak turisták.

Azzal kapcsolatban, hogy merre tarthat Európában a turizmuspolitika ebben a kérdésben, a szakértő elmondta: a túlturizmus kezelésére több megoldás is van. Ilyen például, ha korábban kevésbé népszerű, nem olyan felkapott városokat vagy városi területeket népszerűsítenek a turisták körében, vagy ha belépőt szednek bizonyos helyeken, amivel korlátozható a látogatószám is.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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Újabb helyen sikeres az állandó turisztikai adó – a szakértő szerint még több városban bevezethetik

Újabb helyen sikeres az állandó turisztikai adó – a szakértő szerint még több városban bevezethetik
Öt euró hozzáférési díjat szedett Velence az odalátogatóktól április és július között, azonban ez nem állította meg a túlturizmust a népszerű olasz városban – mondta el az InfoRádióban Kiss Róbert Richárd. A turisztikai szakértő hozzátette: a jövőben több európai város is tervez adót vagy belépési díjat szedni a turistáktól. Beszélt ezek hatásairól is.
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