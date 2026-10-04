Per lesz az MCC miatt – Tombor András határozottan üzent

Tombor András sajtóközleményben bírálta a közérdekű vagyonkezelő alapítványi (Kekva) rendszer átalakítását és az MCC megszüntetését – írja az index.hu.

Az alapító felidézte, hogy az intézmény nyolcezer diák képzését biztosította, a kapott 485 milliárd forintos állami vagyont pedig 825 milliárd forintra gyarapította. Állítása szerint a szaktárca korábban megerősítette a működés folytatását, ám

a határidő előtt három nappal elutasította a kérelmet.

Bár az alapítvány kész lett volna a vagyont és annak hozamait visszaadni, a kormányzati döntés nyomán az intézmény megszűnt, programját pedig az állam vette át.

Tombor András visszautasította az intézményt érő politikai vádakat, és jelezte: az alapvető jogok és alkotmányos normák sérelme miatt jogi úton lépnek fel a döntéssel szemben.