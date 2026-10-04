Újra 65 százalék felett a Tisza Párt – bejelentést tett Magyar Péter

Újra 65 százalék feleltt állunk – tette még hozzá Magyar Péter. A bejelentés azután történt, hogy az elmúlt két hétben több közvéleményi adat is napvilágra került.

Szeptember 23-án arról írtunk, hogy a Medián új felmérése szerint szavazókat vesztett a Tisza a nyáron, de még mindig hatalmas fölénnyel vezet a Fidesz előtt. A kutatócég vezetője arról beszélt, hogy a Tisza támogatottsága egy kicsit csökkent, a Fideszé pedig egy kicsit nőtt.

„Ha dramatizálni akarnánk, akkor mondhatnánk, hogy zárul az olló, de ez még azért az igazi zárulástól messze van” – tette hozzá a Hann Endre.

Október elejei adatok

A teljes népességben a Tisza támogatottsága augusztushoz képest 2 százalékponttal, 56-ról 54 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a Fidesz–KDNP 19-ről 22 százalékra erősödött, vagyis 32 százalékpont a Tisza előnye – állapította meg a Republikon Intézet kutatása. Erről október 1-jén írtunk.

Szeptemberre a Tisza támogatottsága a májusi szinthez képest jelentősen, 69-ről 60 százalékra visszaesett, de a választáson belföldön megszerzett 56 százaléknál ez még mindig jobb eredmény. A Fidesz valamelyest visszakapaszkodott (23-ról 26 százalékra), de így is jóval az áprilisi 36 százalékos támogatottsága alatt van – idéztük a 21 Kutatóközpont kutatását a 24.hu alapján október 2-án.

Ma egyébként érdekes választásra kerül sor. Nagykátán a Fidesz és a helyi Tisza Sziget által támogatott jelölt csap össze egy időközi választáson. A hely ősi fideszes fellegvárnak számít. 2010 óta nem nyert más, mint volt kormánypárti helyi politikus.