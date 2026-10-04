Tizenöten nyertek egymilliót

Káosz alakult ki a kormány által szeptemberben bevezetett dízeltámogatás kifizetése körül, ugyanis számos esetben benzines vagy elektromos autók tulajdonosai is megkapták az 5000 forintos összeget, míg a tényleges jogosultak egy része egyelőre semmit sem kapott. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint azonban nem történt adminisztrációs hiba, a visszás eseteket a jogszabályi keretek és a gépjárműadó befizetésének módja magyarázza - számolt be a RTL Híradó.