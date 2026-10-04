Tizenöten nyertek egymilliót

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 11 (tizenegy)
- 13 (tizenhárom)
- 18 (tizennyolc)
- 19 (tizenkilenc)
- 23 (huszonhárom)
- 34 (harmincnégy)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 1 043 550 forint;
- 4 találatos szelvény 1372 darab, nyereményük egyenként 11 410 forint;
- 3 találatos szelvény 23 548 darab, nyereményük egyenként 3075 forint.