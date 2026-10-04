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A nyíregyházi Posta Lottózó az átadás napján, 2024. április 10-én. A Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Posta Zrt. húsz új Posta Lottózót nyit országszerte.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Tizenöten nyertek egymilliót

Infostart / MTI

Megvan a hat nyertes szám.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 11 (tizenegy)
  • 13 (tizenhárom)
  • 18 (tizennyolc)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 23 (huszonhárom)
  • 34 (harmincnégy)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 1 043 550 forint;
  • 4 találatos szelvény 1372 darab, nyereményük egyenként 11 410 forint;
  • 3 találatos szelvény 23 548 darab, nyereményük egyenként 3075 forint.
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