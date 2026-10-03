Nagy bajt lát a német államfő

Frank-Walter Steinmeier „a szélsőséges erők tűrhetetlen politikai demagógiájára” figyelmeztetett, amelyek szerinte a szabadságot és a demokráciát fenyegetik, és veszélybe sodorják az ország egységét.

Leszögezte: Németországnak minden korábbinál nagyobb szüksége van megfontolt, következetes, hozzáértő és kitartó kormányzati politikára, és figyelmeztetett arra is, hogy a demokratikus párbeszédet „a Kreml trolljai, a német szélsőjobboldali aktivisták sőt, a téveszmékben élő baloldali autoriter szereplők által kiagyalt dezinformációs kampányok segítségével ássák alá, az internet gátlástalan urai pedig elárasztják velük a világhálót”.

Az államfő elismerte, hogy mind az ország nyugati, mind pedig a keleti felében sokan nem bíznak a rendszerben és a szavazók harmada azt üzente, „hátat fordít köztársaságunk alapvető jogainak”.

A beszédben közvetlen párhuzamot vont Németország második világháború előtti korszakával, amikor az elkeseredett politikai megosztottság végül a Weimari Köztársaság bukásához vezetett.

„Egyelőre nem tudjuk, vajon Berlin is a Weimari Köztársaság sorsára jut-e” – fogalmazott.

Az államfő kiemelte:

Németországban a demokráciára ismét veszély leselkedik.

„Azt gondoltam, mindenki megtanulta a történelemből a leckét, de most azt látom, hogy a szélsőjobboldal támogatói eltörölnék a holokauszt áldozatainak emlékét” – szögezte le, hozzátéve: úgy tűnik számára, hogy túl sok reményt fűzött az 1989-ben indult változásokhoz.

Mint mondta, várakozásai a liberális demokrácia nagyobb előretörésére és a nemzetközi együttműködésre vonatkoztak, azonban mindkét téren csalódnia kellett.

Utódjára vonatkozóan Steinmeier – akinek mandátuma jövő márciusban jár le – figyelmeztetett: nem szabad könnyedén venni az elnöki tisztséget, illetve úgy vélte, a társadalmi felzárkóztatás elősegítése és az ország egységének megőrzése kiemelt szerepet fog kapni az elkövetkező években.

A Brémában tartandó ünnepségeken részt vesz a többi között Friedrich Merz kancellár és más magas rangú politikusok is.

A városban a nap folyamán több mint 550 programot rendeznek.

Németországban az utóbbi hetekben több tartományban is választást tartottak. A keleti részen lévő Szász-Anhaltban az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali párt nyert, míg Berlinben a radikális Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb voksot.