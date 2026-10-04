Autósok figyelem: ilyen eszköz még nem figyelte az M1-est

Az M1-es autópálya bővítése alatt kiemelten fontos, hogy a munkaterületek mellett, a megváltozott forgalmi rendben mindenki betartsa a sebességhatárokat és fokozott figyelemmel közlekedjen – írta pénteken közzétett Facebook-bejegyzésében az MKIF Zrt..

Több, mint 1 éve zajlik az egyeztetés az Országos Rendőr-főkapitánysággal, melynek eredményeképpen az érintett szakaszon 10 új sebességmérő eszközt telepített az autópálya-kezelő – a rendőrséggel egyeztetve. Az eszközöket az MKIF vásárolta, telepítette, de a rendőrség üzemelteti és a mérést is ők végzik.

A legmodernebb, XXI. századi eszközök beépített mikrohullámú radarral érzékelik a járművek sebességét, és „SMILE” kijelzőjük azonnali visszajelzést ad a közlekedőknek a sebességről.

A műszerek célja, hogy már menet közben felhívják a figyelmet a megfelelő sebesség megválasztására, és ezzel segítsék a szabályos és biztonságos közlekedést. A rendszer VÉDA-kompatibilis, hiteles mérésre is alkalmas, de képes akár a szakaszsebességet, vagyis az átlagsebességet és a követési távolságot is mérni.

A radarok energiaellátásáról napelemes rendszer és akkumulátor gondoskodik, így olyan helyszíneken is működtethetőek, ahol nincs kiépített vezetékes áramellátás – tette hozzá az autópálya-kezelő.

Az új sebességmérők telepítésére azért volt szükség, mert az útépítési területen olykor a megszokottnál szűkebb sávokkal, terelésekkel, megváltozott forgalmi renddel és a munkaterületek közvetlen közelségével is számolni kell.

A helyszínen emberek dolgoznak, építési anyagok, eszközök, gépek, bontási anyagok is vannak. Az MKIF és a közlekedők biztonsága érdekében fontos, hogy minél kevesebb baleset történjen – hangsúlyozta a vállalat.

Az engedélyezett sebesség és a követési távolság betartása dinamikusabbá teheti a közlekedést az M1-en, illetve tovább segítheti a most ősszel kialakításra kerülő 2+2-es terelésben történő közlekedést.

A radarok helyszíneit az M1 több pontján, a bővítés alatt álló szakaszon jelölték ki. De a Waze applikáció is mutatja ezek helyét. A cél, hogy mindenki biztonságban érjen haza – az autópályán közlekedők és a munkaterületen dolgozók is – hangsúlyozza közleménye végén az MKIF Zrt.