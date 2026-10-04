„Mint egy szőnyeget, úgy húztak” – megdöbbentő részleteket mesélt a plázában megbilincselt nő

A két nő egy mobiltelefon megvásárlása miatt szólalkozott össze egy telefonbolt eladójával, aki rendőrt hívott. A fiatalabb nő anyja videózni kezdte az intézkedést. Állítása szerint a rendőrök a lányát egy üvegfalnak nyomták, majd megbilincselték. A felvételen az anya számon kéri a rendőröket, miközben lánya a földre kerül. Később őt is földre vitték, majd előállították.

A fiatalabb nő azt mondta, az intézkedés során többször a földre került, miközben a rendőrök húzták-vonták. „Mint egy szőnyeget, utána úgy fogtak, húztak, vontak, ledobtak az aluljáróban” – mondta, azt is hozzátéve, hogy az eset óta rémálmai vannak.

Ügyvédjük, Borbély Zoltán az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, hogy a nő megbilincselése és karjának hátracsavarása csak akkor lehetett volna indokolt, ha ellenállást vagy támadást tanúsít a rendőrökkel szemben. „Azt gondolom, hogy ez a rendőri intézkedés messze túlmutat a jogos testi kényszer alkalmazásán” – fogalmazott.

A nő az előállítása után orvoshoz ment. Elmondása szerint az ambuláns lapon koponyazúzódás, valamint a karjai és csuklói zúzódása szerepel. Azt mondta, szépségápolással foglalkozik, és a sérülései miatt a munkájából is kiesett.

Az ügyészség tájékoztatása szerint az anya és lánya ellen hatósági személy elleni erőszak, a rendőrökkel szemben pedig bántalmazás gyanúja miatt indult eljárás. Egyik ügyben sem hallgattak még ki senkit gyanúsítottként.

A nő azt kéri, hogy aki rendelkezik az esetről készült teljes felvétellel, juttassa el neki vagy ügyvédjének.