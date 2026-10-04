Puytint nem érdekelte, hogy a német kancellár Kijevben van, bombákat szórt az ukrán fővárosra

"Putyin úr, fejezze be ezt az értelmetlen háborút! Készek vagyunk a tárgyalásokra, készek vagyunk egymással beszélni ennek a háborúnak a befejezéséről. De véget kell vetni az ukrajnai polgári lakosság elleni barbár támadásoknak" - jelentette ki Friedrich Merz a néhány nappal korábban dróntámadásban megrongált Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia épületénél. Hozzátette: tárgyalni csak akkor lehet, ha elhallgatnak a fegyverek.

A német kancellár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök társaságában kereste fel a támadás helyszínét. Kijevben látogatása közben többször légiriadót rendeltek el orosz dróntámadások miatt, és találat érte az ukrán főváros Dnyeperen átívelő Északi hídját is.

Merz felhívta a figyelmet arra, hogy a tudományos akadémia épületét Kijev központjában, a német nagykövetség közelében érte támadás, miközben vasárnap reggel ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. "Ezek mindennapos háborús bűncselekmények, amelyeket itt elkövetnek" - fogalmazott.

Az akadémiát ért korábbi dróntámadás és az azt követő tűz az épület két emeletét pusztította el; egy nő meghalt, többen megsebesültek. Az orosz hadsereg ukrán távközlési létesítmények elleni támadásokról számolt be. Az Ukrtelecom központja az akadémia közelében található, a német nagykövetség épülete pedig mintegy 140 méterre van a becsapódás helyétől.

Az orosz külügyminisztérium néhány órával Merz érkezése előtt arra figyelmeztette a külföldi látogatókat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet, és különösen kerüljék a katonai létesítmények és kormányzati épületek környékét. Moszkva közlése szerint az orosz fegyveres erők folytatják az ukrán katonai célpontok elleni csapásokat.