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Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Önálló régióvá nyilváníttatná a Balatont a Balatoni Szövetség

Infostart / InfoRádió

A tó menti önkormányzatokat összefogó Balatoni Szövetség a térség országgyűlési képviselőihez fordult: közös balatoni képviseletet és egy önálló fejlesztési programot szeretnének – mondta el az InfoRádióban Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.

„A Balatont három megye veszi körbe, és a megyehatároknál ott a Balaton. Az európai uniós besorolásnál is ott vagyunk, hogy a Balaton egyfajta peremrészként van megjelenítve, nem külön régióként – miközben a tó és környéke egy egységes természeti, gazdasági és társadalmi térség, amit egységben kellene fejleszteni, hiszen a vize, a partjai, a települései és a közlekedési rendszere nem igazodnak a megyehatárokhoz. Ezért a térség jövőjéről sem lehet külön-külön, egymástól elszigetelt területenként döntéseket hozni” – mondta Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke az InfoRádióban.

Mind az uniós pályázati pénzek szempontjából, mind a közigazgatás, a közlekedésszervezés, a természetvédelem, a vízgazdálkodás szempontjából fontos lenne az egységesítés, az egy régióhoz tartozás.

„Az országos fejlesztési programon belül szeretnénk egy önálló Balaton-programot, amely aztán majd lehetővé teszi az uniós források mellett a rendelkezésre álló hazai fejlesztési források kezelését és elkülönítését is” – mondta.

Vagyis egy uniós régióvá kellene nyilvánítani a Balatont a szakemberek szerint. Az előkészítési munkák már zajlanak, most nézik át itthon a 2021-27-es uniós ciklus forrásait.

„A cél az, hogy a következő, 2028-34-es uniós tervezési időszakra már készüljünk föl úgy, hogy a Balaton saját térségi célokkal, mérhető eredményekkel, elkülönítendő finanszírozással, igényekkel szerepeljen.

Mindez megközelítőleg 350 ezer embert jelent, ha az állandó lakosokra gondolunk, de májustól ez a szám a négy-ötszörösére, néhol hatszorosára emelkedik, ennyivel nő meg egy-egy településnek az infrastruktúrát megterhelő létszáma” – mondta Pali Róbert.

A kérdésre, hogy kinek kell ezt kezdeményeznie, kinek kell Brüsszelhez fordulnia, azt mondta: pénz és politikai akarat kell hozzá. Ezért szükséges az összefogás: a szakmának, a politikának, a kutatóknak, a vállalkozóknak, minden érintettnek együtt kell „a bátor döntést” meghoznia.

Az egyetértés már megvan ebben, de a végső szó a kormányé.

„Már tudtam egyeztetni a térségből három országgyűlési képviselővel, az egyikük Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, akivel szintén személyesen volt egyeztetés. Megkerestük az érintett minisztereket, is, ők még nem jeleztek vissza felénk ebben, de tudjuk, hogy dolgoznak rajta, tudjuk, hogy összeültek és tárgyalnak erről” – mondta. Szerinte a megfelelő lépéseket most már nem szabad tovább elodázni, hiszen már hosszú évtizedek teltek el. „Az utolsó percekben járhatunk a vízutánpótlással, vagy éppen a vízminőséggel kapcsolatban is” – mondta el Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául interjút Varga Mónika készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Önálló régióvá nyilváníttatná a Balatont a Balatoni Szövetség

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