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Elindul a rendszeres teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon 2026 febuárjában.
Nyitókép: Facebook/Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

Sikeres próbáról számolt be Vitézy Dávid, de van min javítani a vitatott vasútvonalon

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ELŐZMÉNYEK

Sikeresen lezajlott a Budapest–Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló végső tesztje – számolt be Vitézy Dávid. A próbafutások során a vonatok már a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek, utasok nélkül, miközben a szakemberek a különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták.

A teszt kiértékelését a következő napokban a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok és a TÜV minőségbiztosító cég közösen végzik el. Az első megállapítások szerint a próba alapvetően rendben zajlott: a 160 km/órás maximális sebesség mellett is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer megfelelően működött.

Ugyanakkor az utastájékoztató rendszerek teljesítménye nem volt kielégítő, így ezek javítására a hatóságok kötelezik a kivitelezőt.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy

a biztonság az elsődleges szempont,

és a személyszállítás kizárólag a hiányosságok maradéktalan pótlása és az utasok teljes biztonságának garantálása után indulhat el a vonalon. A tesztek hivatalos kiértékelésének eredményeit a MÁV és a szakminisztérium a nyilvánosság elé tárja.

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