Sikeres próbáról számolt be Vitézy Dávid, de van min javítani a vitatott vasútvonalon

A teszt kiértékelését a következő napokban a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok és a TÜV minőségbiztosító cég közösen végzik el. Az első megállapítások szerint a próba alapvetően rendben zajlott: a 160 km/órás maximális sebesség mellett is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer megfelelően működött.

Ugyanakkor az utastájékoztató rendszerek teljesítménye nem volt kielégítő, így ezek javítására a hatóságok kötelezik a kivitelezőt.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy

a biztonság az elsődleges szempont,

és a személyszállítás kizárólag a hiányosságok maradéktalan pótlása és az utasok teljes biztonságának garantálása után indulhat el a vonalon. A tesztek hivatalos kiértékelésének eredményeit a MÁV és a szakminisztérium a nyilvánosság elé tárja.