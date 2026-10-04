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A késõbbi gyõztes Csiki Laura, Szentkirály versenyzõje a 19. Nemzeti Vágta döntõjében a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2026. október 4-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Itt a Nemzeti Vágta végeredménye, három női lovas a dobogón

Infostart

Nagyon magabiztos győzelemmel szerezte meg első Nemzeti Vágta sikerét Szentkirály, mely Csiki Laurával a nyeregben állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára a 19. Nemzeti Vágtán. A másodikként Dunaszerdahely lovasa, Pöthe Laura végzett, míg a harmadik helyezett Ácsteszért képviselő Vörös Tamara lett.

Magabiztos Szentkirály-győzelmet hozott a 19. Nemzeti Vágta döntője, melyen a települést képviselő Csiki Laura megszerezte Szentkirály első győzelmét. A döntő egyik fő esélyesének számító Szentkirály a tavalyi harmadik hely után, idén meg sem állt a győzelemig. Sikerével kiérdemelte a Herendi Hadik huszár szobrot, valamint a Nemzeti Vágta Vándordíját, az 1848-as huszárszablyát.

Huszárgyerek

A döntők napján, vasárnap, még további négy versenyszámban hirdettek győzteseket. A Huszárgyerek Vágtában ismét megvédte címét Vasad. A Pest vármegyei települést ezúttal is Holczer Hanna képviselte, aki Young Pie nevű 8 éves sportpónijával izgalmas futamon és nagyszerű technikával szerzett győzelmet. A második helyen Rábatamási lovasa Varga Boróka futott be, míg a harmadikon a Köveskált képviselő Hajdú Bence Mátyás végzett. A döntő negyedik helyén Taksony lovasa, Botár Zoé Bereniké zárt.

Kishuszár

A Kishuszár Vágtában szintén a címvédő Rakottyai Judittal a nyeregben ismét Vasad lovasa diadalmaskodott, aki ezúttal is BT Newtown Road nevű hét éves lovával aratta le a babérokat.

Szilvásvárad, 2026. október 4. A késõbbi gyõztes Rakottyai Judit, Vasad versenyzõje a Kishuszár Vágta döntõjében a 19. Nemzeti Vágtán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2026. október 4-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Szilvásvárad, 2026. október 4. A késõbbi gyõztes Rakottyai Judit, Vasad versenyzõje a Kishuszár Vágta döntõjében a 19. Nemzeti Vágtán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2026. október 4-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A második helyen a Somorja színeiben versenyző Bogár Szófia, míg harmadikként Köveskál és Sziklay Gizella végzett. A verseny negyedik befutója a Rábatamást képviselő Varga Dorka lett.

Fogatvágta

Fogatvágtában a Makoviczki Zoltán hajtotta Újkígyósi ménes diadalmaskodott.

Szilvásvárad, 2026. október 4. A késõbbi gyõztes Makoviczki Zoltán, az Újkígyósi ménes versenyzõje (j) Fogatvágta döntõjében a 19. Nemzeti Vágta a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2026. október 4-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Szilvásvárad, 2026. október 4. A késõbbi gyõztes Makoviczki Zoltán, az Újkígyósi ménes versenyzõje (j) Fogatvágta döntõjében a 19. Nemzeti Vágta a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2026. október 4-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Második helyen dübörgött be a célba Veszelszky Gábor hajtóval a Lajosmizsei ménes, míg a harmadik pozícióban a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Makoviczki Richárd által hajtott Mezőgyáni Ménes ért célba.

A Kocsitoló versenyt a hazai közönség legnagyobb örömére Szilvásvárad nyerte,

amely az erdélyi Kraszna nevű település csapatát utasította maga mögé. A harmadik helyen Kocs zárt.

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Kezdőlap    Sport    Itt a Nemzeti Vágta végeredménye, három női lovas a dobogón

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