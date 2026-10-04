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Választási szavazóurna a magyar államcímerrel és szavazóborítékkal.
Nyitókép: Getty Images/ZenitX

Fideszes bástyában teszteli erejét a Tisza, eljött a nagy összecsapás ideje

Infostart

Október 4-én időközi önkormányzati választást rendeznek Nagykáta 5-ös számú egyéni választókerületében. A voksolás tétje nem csupán az elhunyt képviselő helyének betöltése, hanem a helyi és országos erőviszonyok felmérése is egy olyan körzetben, ahol a kormánypárt korábban domináns pozícióval rendelkezett, de az áprilisi országgyűlési választások szoros eredményeket hoztak.

A választást a körzetet 2010 óta képviselő Molnár István (Fidesz–KDNP) halála miatt írták ki. A mintegy 12 ezer lakosú város hagyományosan kormánypárti kötődésűnek számít: 2006 óta a Fidesz adja a polgármestert – jelenleg Dorner Gábor személyében –, a 2024-es önkormányzati választáson pedig mind a nyolc egyéni választókerületben a kormánypárt jelöltje győzött – erről egy hete már beszámoltunk az Infostarton.

A képviselő-testületi többség így a mostani voksolás kimenetelétől függetlenül biztosított a kormánypárt számára, hiszen bő két éve minden egyénit az akkori kormánypárt vitt el.

Változó erőviszonyok és az áprilisi adatok

A választókerület politikai beágyazottságában ugyanakkor eltolódás figyelhető meg az elmúlt időszak választási eredményei alapján. A 2024-es európai parlamenti választáson az érintett szavazókörben a Fidesz–KDNP még 58,21 százalékot szerzett a Tisza Párt 22,39 százalékával szemben. A 2026-os országgyűlési választáson azonban a kormánypárti lista 50,00 százalékot, míg a Tisza Párt listája 42,31 százalékot kapott, ami a különbség 68 szavazatra történő szűkülését jelentette. Míg Nagykáta egészét tekintve az áprilisi országgyűlési választáson a nyolc szavazókörből hatban a Tisza Párt jelöltje, Polgár György végzett az élen, addig a mostani időközi választásnak otthont adó 5-ös választókerület határaival megegyező szavazókörben a fideszes Pogácsás Tibor kerekedett felül 443:370 arányban – nézett utána az adatoknak a Konfront újságírója.

Ebből adódóan a Fidesz számára ez a szavazókör jelenti a legbiztosabb helyi bázist a városon belül.

Jelöltek és kampánystratégiák

A Fidesz Czakó Sándor Imréné Barad Ritát indítja a képviselői helyért, aki 48 éven keresztül dolgozott tanítónőként a helyi Váci Mihály Katolikus Általános Iskolában – ad hátteret a 444.hu.

A kormánypárti jelölt mögé beállt Dorner Gábor polgármester is. Viszont a kormánypárti kampány egyik érdekessége, hogy a jelölt önálló, jól látható közösségi oldala helyett, (mi nem találtunk ilyet), a városháza és más körzetek képviselőinek, köztük Fényes Nándornak a megosztásain keresztül jutnak el a választási üzenetek a lakossághoz.

A kormánypárti program fő eleme a Cigány-víz területe és a vízminőség-rehabilitáció, valamint a környezetrendezés.

A Tisza Párt közvetlenül nem állított jelöltet, igazodva ahhoz a gyakorlathoz, hogy a fővároson kívül nem indít hivatalos pártjelölteket az önkormányzati választásokon. Ugyanakkor a helyi civil szervezet és egy Tisza Sziget támogatását élvező Krámli József a Tegyünk Együtt 'Kátáért egyesület színeiben indul, nyíltan vállalva tiszás kötődését.

Krámli a szombat esti záró felhívásában a lakókörnyezet megújítását és a fiatalos szemléletmódot hangsúlyozta, az Epresi úti iskolában kialakított szavazókörbe hívva a választókat.

A szavazókörben a reggeli órákban megkezdődött a voksolás, az eredmények az esti órákban várhatók.

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Fideszes bástyában teszteli erejét a Tisza, eljött a nagy összecsapás ideje

Fideszes bástyában teszteli erejét a Tisza, eljött a nagy összecsapás ideje
Október 4-én időközi önkormányzati választást rendeznek Nagykáta 5-ös számú egyéni választókerületében. A voksolás tétje nem csupán az elhunyt képviselő helyének betöltése, hanem a helyi és országos erőviszonyok felmérése is egy olyan körzetben, ahol a kormánypárt korábban domináns pozícióval rendelkezett, de az áprilisi országgyűlési választások szoros eredményeket hoztak.
 

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