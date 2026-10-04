Már csak a repülőgép roncsait találták meg

A kanadai Latitude Air Ambulance egészségügyi szállításra szakosodott vállalat Gulfstream G100 típusú repülőgépe Bermudáról Bostonba tartva veszítette el a kapcsolatot a légiirányítással. A fedélzeten négy kanadai és két bermudai állampolgár tartózkodott.

A Nantucket szigetén működő repülőtér közlése szerint

a gép a kapcsolat megszakadása előtt vészhelyzetet jelentett,

az incidens pontos körülményei azonban egyelőre tisztázatlanok. A FlightAware repüléskövető szolgáltatás adatai szerint a repülőgép bermudai idő szerint szombat 0 óra 41 perckor szállt fel, és a nyomkövetési adatok alapján a kapcsolat megszakadása előtt jelentős magasságvesztést szenvedett el.

JUST IN: Debris field from missing plane located off Nantucket. The search continues south of the island. The Coast Guard stated “next of kin have been notified.” https://t.co/X42Wwglwjp https://t.co/BGWQSyFF46 — Nantucket Current (@ACKCurrent) October 4, 2026

Az amerikai parti őrség légi és vízi egységekkel kezdte meg a kutatást Nantucket partjainál. A megtalált roncsmezőről a parti őrség megerősítette, hogy az eltűnt repülőgéphez tartozik.

A kanadai Ontario tartományban működő Latitude Air Ambulance egészségügyi evakuálással és betegek hazaszállításával foglalkozik. A vállalat egyelőre nem kommentálta az esetet.