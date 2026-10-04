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Lezuhant egy repülőgép Nantucketnél.
Nyitókép: David Kanigan: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/pirkadat-59-f-2024-szeptember-11-nobadeer-beach-nantucket-ma-28352510/

Már csak a repülőgép roncsait találták meg

Infostart / MTI

Az amerikai parti őrség roncsmezőt talált az Egyesült Államok keleti partjainál, Nantucket szigetének közelében, ahol szombaton eltűnt egy mentőrepülőgép - jelentették hírügynökségek. Az utasok felkutatását éjszaka is folytatták, sorsukról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

A kanadai Latitude Air Ambulance egészségügyi szállításra szakosodott vállalat Gulfstream G100 típusú repülőgépe Bermudáról Bostonba tartva veszítette el a kapcsolatot a légiirányítással. A fedélzeten négy kanadai és két bermudai állampolgár tartózkodott.

A Nantucket szigetén működő repülőtér közlése szerint

a gép a kapcsolat megszakadása előtt vészhelyzetet jelentett,

az incidens pontos körülményei azonban egyelőre tisztázatlanok. A FlightAware repüléskövető szolgáltatás adatai szerint a repülőgép bermudai idő szerint szombat 0 óra 41 perckor szállt fel, és a nyomkövetési adatok alapján a kapcsolat megszakadása előtt jelentős magasságvesztést szenvedett el.

Az amerikai parti őrség légi és vízi egységekkel kezdte meg a kutatást Nantucket partjainál. A megtalált roncsmezőről a parti őrség megerősítette, hogy az eltűnt repülőgéphez tartozik.

A kanadai Ontario tartományban működő Latitude Air Ambulance egészségügyi evakuálással és betegek hazaszállításával foglalkozik. A vállalat egyelőre nem kommentálta az esetet.

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