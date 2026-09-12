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A gyermekvédelem rendszerszintû válságát feltáró országgyûlési vizsgálóbizottság ülése az Országházban 2026. augusztus 26-án. Balról az asztalfõn Diószegi Judit, a testület Tisza párti elnöke (k), Dúró Dóra (Mi Hazánk) alelnök és Buksza Zsolt szakmai fõtanácsadó (j), balról Panyi Miklós fideszes alelnök (b) és Juhász Hajnalka, a testület KDNP-s tagja (b2). Szemben balról Jakab Zsuzsanna (b3) és Melléthei-Barna Márton (b4), a testület Tisza párti tagjai.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

„Brutálisan kemény és szívszorító” a gyermekvédelemről szóló jelentés: itt olvasható

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A kormány honlapján a teljes jelentés elolvasható.

„Közel száz órányi személyes beszélgetés, több száz oldalnyi beszámoló és javaslatterv, félezer szakemberrel való találkozás után, valamint 12 megyét és 19 intézményt (illetve szakmai egységet) bejárva, több mint 3 ezer megtett kilométer után, a gyermekvédelmi jelentés első fázisának végén állítottuk össze ezt a jelentést.

Bár az anyag tele van brutálisan kemény, szívszorító és szomorú adatokkal, tényekkel és személyes idézetekkel, mégsem azzal a céllal készült, hogy sokkolja az olvasót.

A jelentés elsődleges célja a valóság tényszerű megmutatása, és azoknak a fájdalompontoknak és jó gyakorlatoknak a beazonosítása, amelyek mentén a gyermekvédelmi rendszert érintő fejlesztéseket és megerősített szolgáltatásokat szervezni szükséges” – olvasható a jelentésben.

Már akkor is sokan éreztük, hogy nagy a baj, amikor erről még tilos volt nyíltan beszélnie a szakmának, és az adatok egy jó részéhez nem lehetett hozzájutni, az intézményekbe pedig felsőbb utasításra szinte lehetetlen volt belépni. Azután jött 2024, a kegyelmi botrány, és hirtelen a gyermekvédelmi rendszer minden részéből elkezdett szivárogni az információ, ez alapján pedig világossá vált, hogy még annál is nagyobb a baj, mint ahogyan azt korábban sejtettük.

„Majd elérkezett 2026 áprilisa, ami után kinyíltak a gyermekvédelmi rendszer eddig zárt ajtói. Végre valódi képet kaphatunk a gyermekvédelem helyzetéről.”

Ez lehetővé teszi, hogy a gyermekvédelmi rendszer, és a még mindig benne dolgozó sok fantasztikus szakember munkájának méltó módon és megfelelő minőségben való ellátásához szükséges szakpolitikai intézkedéseket előkészítsük – olvasható a szövegben.

A gyermekvédelmi rendszerben dolgozók feladata nem kevesebb, mint, hogy a gyerekeknek, családjaiknak, valamint a gyerekekért felelős felnőtteknek valódi segítséget, támogatást, védelmet és megerősítést tudjanak nyújtani. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése mellett meg kell tisztítani a gyermekvédelmet azoktól a potyautasoktól, akik a rendszer rossz működését és a nagyon súlyos szakemberhiányt kihasználva, helyzetükkel visszaélve bántalmazó, kizsákmányoló módon működtek, működnek – írják.

A gyermekvédelmi rendszer arra hivatott, hogy segítse azoknak a gyerekeknek az egészséges, biztonságos és jó körülmények közötti fejlődését, akik elveszítették szüleiket, vagy akiket ki kellett emelni a családjukból. Egy jó gyermekvédelmi rendszer a gyerekek mellett a gyerekeket nevelő családokat és a gyerekekkel dolgozó felnőtteket is támogatja, megerősíti.

Vajon miért nem a segítségnyújtás jut eszébe először az embereknek 2026-ban a gyermekvédelemről? Hogyan vált a magyar gyermekvédelem olyan rendszerré, amiről az emberek egy része azt gondolja, hogy bántalmazó? Hogyan hagyta cserben az állam a gyerekeket, a családokat, és azokat a szakembereket is, akik a gyermekvédelmet jól akarták csinálni, és a maguk lehetőségeihez képest jól is csinálták?

A gyermekvédelmi rendszer az 1997-es létrejötte óta küzd azzal, hogy nincs elég emberi, anyagi és tárgyi erőforrása ahhoz, hogy megfelelően el tudja látni a feladatát. Sok tekintetben évtizedes problémákat görget maga előtt. De nem magyaráz meg mindent a pénzhiány, az elmaradó fejlesztések és a soha meg nem valósuló együttműködés a különféle hálózatok között.

2026-ra olyan állapotba jutott a gyermekvédelem, hogy a kríziskezelés számít alapműködésnek, és a megfelelő szolgáltatás lett a kivétel. Hogyan jutottunk idáig? Milyen alapvető hiányosságai vannak a gyermekvédelmi rendszernek? Mik a legégetőbb problémák, és mi segíthet kilábalni a válságból?

Erről szól a gyermekvédelmi jelentés 1. fázisát összegző diagnózis – fogalmaznak a bevezetőben.

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Kezdőlap    Belföld    „Brutálisan kemény és szívszorító” a gyermekvédelemről szóló jelentés: itt olvasható

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