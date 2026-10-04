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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója beszédet mond az alaptörvény tervezett módosítása ellen, a Fidesz és a KDNP közös szervezésében tartott demonstráción a Sándor-palota elõtt 2026. július 9-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Havasi Bertalan tisztázta Orbán Viktor mondatait

Infostart / MTI

Egybevágónak nevezte az Orbán Viktor volt miniszterelnök által szombaton, Páli községben elmondottakat a párt elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével a Fidesz sajtófőnöke.

Havasi Bertalan beszámolt arról, hogy Orbán Viktor szombaton a Fidesz szervezeti megújítása keretében a párt Győr-Moson-Sopron vármegyei választmányi ülésén vett részt, majd Fidesz-aktivistákkal ebédelt Páli községben. Hozzátette, az általa ott elmondottak tökéletesen egybevágnak a Fidesz elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével.

"Hankó Balázs meggyanúsításának oka az újkommunista önkény politikai leszámolási szándéka. Egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs - a kormány kultúrpolitikájának megfelelően - nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket" - idézett a közleményből Havasi Bertalan.

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán vasárnap azt írta: bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését Orbán Viktor szombaton. A miniszterelnök azt közölte: Hankó Balázs szerint nem pártpolitikai alapon osztották ki a 17 milliárdos támogatást, erre Orbán Viktor büszkén azzal reagált: dehogynem.

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal összefüggő büntetőeljárásban.

A Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön elrendelte a politikus letartóztatását.

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