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Nyitókép: Pixabay

Tűz a brassói kórházban, meghalt egy beteg

Infostart / MTI

Egy ember meghalt, miután tűz ütött ki vasárnap délután egy kórházban az erdélyi Brassóban. A 27 éves nő összeégett holtestét egy kórteremben találták meg - jelentette az Agerpres román hírügynökség.

A tájékoztatás szerint a román hatóságokat 16 óra környékén értesítették a brassói tüdőgyógyászati kórház egyik felső emeletén pusztító tűzről. A katasztrófavédelmi egységek a lángok eloltása után az egyik kórteremben egy 27 éves nő összeégett holtestére bukkantak.

A tűzesetben a kórház két alkalmazottja füstmérgezést szenvedett. Ötven embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszatértek az intézménybe.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a lángok egy kórteremben, az egyik ágy környékén csaptak fel,

az okokat még vizsgálják.

Az ügyben bűnvádi eljárás indult.

A tűzeset kapcsán a román orvoskamara is megszólalt. Közleményében a megelőző intézkedések fontosságára, a szabályok betartására hívta fel a figyelmet a betegek és az egészségügyi személyzet biztonsága érdekében. Emlékeztettek arra, hogy a romániai kórházakban már számos emberéletet követeltek a megelőző intézkedések elmulasztása miatt bekövetkezett tűzesetek.

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