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Magyar Péter: Európának el kell döntenie, hogy túlélni akar vagy győzni - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A magyar kormányfő bejelentette a Tisza öt alkotmánybíró-jelöltjét, a belügyminiszter pedig a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezést tart szükségesnek.

Európának el kell döntenie, hogy túlélni akar vagy győzni – fogalmazott a magyar miniszterelnök a Visegrádi 4-ek miniszterelnökeinek találkozója után. Magyar Péter kiemelte: az újra megerősödött V4 nagyon sikeres lesz, és ebből Európa is profitálni fog. A magyar kormányfő beszélt arról is, hogy Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele, a véleménynyilvánításért börtönnel fenyegetés, vagy a Benes-dekrétumok ügyében. Kijelentette, hogy konkrét lépéseket várunk Ukrajnától a magyar kisebbségi jogok ügyében.

A V4-ek pozsonyi kormányfői találkozóján kiderült, milyen főbb közös céljaik vannak a régiónak a leendő uniós költségvetés kidolgozása során. Ezek: a szegényebb régiók felzárkózását segítő kohéziós források megőrzése, az energiaárak csökkentése, Európa iparát és versenyképességét tönkretevő uniós „zöld politika” módosítása és az illegális migráció elleni támogatás.

Alkotmánybírónak jelöli Ligeti Miklóst a Tisza. A Trancparency magyarországi jogi igazgatójának és még 4 jelöltnek a nevét Magyar Péter kormányfő tette közzé. A jelölteket már hétfőn meghallgathatja az illetékes bizottság.

A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezést tart szükségesnek a belügyminiszter. Pósfai Gábor a Kossuth Rádióban felidézte, hogy ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. Az érintettek már idén elvárták volna a béremelést.

A tavalyi 0,5 százalék után idén 1,7 százalékkal, jövőre 2,2 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. Az éves átlagos infláció idén 1,8 százalék, 2027-ben 2,8 százalék lehet - közölte az Erste Bank.

A költségvetési hiány leszorítása mellett a befektetői bizalom visszaszerzését is kiemelt célnak nevezte a pénzügyminiszter az előző kormány által rosszul tervezett büdzsé miatt. Kármán András a közgazdász vándorgyűlésen úgy fogalmazott: az előző kormány által alaptalanul megjelölt 2,9 százalékos cél az eredeti tervhez képest csaknem háromszorosára nőtt. A gyűlésen a Magyar Nemzeti Bank elnöke kijelentette, nem gyors, hanem sikeres euróbevezetést tartana célszerűnek.

Megduplázza az alap- és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány - jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden. A Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik.

Jövő héten ismét két napon át ülésezik az Országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól.

Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot az MNB-vizsgálóbizottság. A tiszás javaslatot a paritásos biztosság 3 igen, és 3 tartózkodás mellett nem támogatta.

Nyolc embert gyanúsít a Nemzeti Nyomozó Iroda a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatóját. A Volán-társaságokhoz köthető, 10 évvel ezelőtti illegális ügyletek okán hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás, ismeretlen tettes ellen.

Gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség az óbudai korrupciós ügyben Veres Tibort, a Wallis-csoport alapító elnökét - értesült a 24.hu. A portál információi szerint az üzletembert vesztegetéssel gyanúsítják, egy III. kerületi beruházást érintően.

VIP-bankkártyáról költöttek magáncélra is közpénzt a nyáron megszünetett Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetői - olvasható a kormány,hu oldalon. A kabinet megteszi a szükséges lépéseket. 2024 májusa és 2026 áprilisa között Lánczi Tamás, a megszüntetett hivatal elnöke, valamint két helyettese összesen 183 alkalommal, 5 millió 700 ezer forint értékben használta a VIP-kártyát.

A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70 százalék feletti, a mutató magasabb a 67 százalékos uniós átlagnál - közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon át fedezhetné.

Levonulnak a katonák a paksi fenékküszöb építkezéséről. A honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél.

Közös javaslatokat dolgoznak ki a szociális krízis kezelésére a leginkább érintett kerületek - közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely úgy fogalmazott: partnerei kívánnak lenni az államnak a közbiztonság erősítésében és a szociális válság felszámolásában.

Szombaton bemutatják a gyermekvédelemben az előző kormány idején elkövetett visszaélésekről készített jelentést – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott: éheztetés és bántalmazás folyt a gyermekvédelemben a hatalom tudtával.

Új alelnököt választott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vecsei Miklós júniusi lemondása után. Morva Emília huszonhét éve dolgozik a szervezetnél, 2003-tól a Közép-magyarországi Régió vezetője.

Elektronikai hulladékot már nem lehet leadni az önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtésen, mert egy friss döntés szerint a MOHU ezeket nem veszi át - közölte a IX. kerület polgármestere. A hulladékgazdálkodási vállalat azzal indokolta a változtatást, hogy tavaly egy kormányhivatali döntés jogszabályellenesnek minősítette a gyakorlatot, ezért új rendszer bevezetésén dolgoznak.

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 2,5 százalékra emelte a betéti kamatot az Európai Központi Bank. A jegybank megítélése szerint az inflációs kockázatok a közel-keleti konfliktus miatt továbbra is magasak, miközben az euróövezet gazdasága a vártnál ellenállóbb.

Orosz olajfinomítóra, valamint egy dagesztáni tengeri kereskedelmi kikötőre mértek csapást az ukrán erők – közölte az ukrán elnök a Telegramon. Volodimir Zelenszkij közölte, a moszkvai, voronyezsi, asztraháni és brjanszki térségekben található létesítményeket is támadás érte.

Fejenként ötezer dolláros juttatást ígér az amerikai felnőtteknek Donald Trump, ha a Republikánus Párt megőrzi kongresszusi többségét a novemberi választáson. Az amerikai elnök a félidős választások előtti első országos republikánus pártrendezvényen, Dallasban a juttatás feltételeként azt említette, hogy a pénzt az Egyesült Államokban kell elkölteni.

Az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában az illetékes uniós ügynökség adatai szerint. Globális szinten augusztus volt a legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 1,6 Celsius-fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: Európának el kell döntenie, hogy túlélni akar vagy győzni - a nap hírei

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