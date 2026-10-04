ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 4. vasárnap Ferenc
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tartályhajók horgonyoznak a Hormuzi-szorosban, az iráni Kesm-sziget partjai elõtt 2026. április 18-án. Irán újra lezárta a szorost arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok nem oldotta fel az iráni kikötõk blokádját.
Nyitókép: Asghar Besharati

Hét feltétel teljesítéséhez köti a Hormuzi-szoros újranyitását Irán – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit vitatta meg a kormány erdőbényei kihelyezett ülésének első felében. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztelése.

A magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit vitatta meg a kormány kétnapos erdőbényei kihelyezett ülésének első felében – közölte a kormányfő Facebook-oldalán. Korábban a pénzügyminiszter és az élő környezetért felelős miniszter jelezte, a főbb napirendi pontok között szerepel a jövő évi költségvetés és a készülő klímatörvény is.

Magyar Péter szerint 6 százalékponttal nőtt a Tisza Párt és a Fidesz közötti különbség az elmúlt héten egy saját megrendelésű felmérés alapján. A Tisza Párt elnöke azt is közölte, hogy pártja támogatottsága ismét 65 százalék fölé emelkedett.

Bíróságon keres elégtételt az MCC alapítója, miután a kormány megszüntette a Mathias Corvinus Collegiumot. Tombor András szerint az intézmény felszámolása politikai okokból, alaptalan jogi indokokkal történt, és szerinte az MCC az állami vagyont 485 milliárd forintról 825 milliárdra gyarapította.

A jövőre bevezetendő vagyonadó a magyar középosztály, a magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz, a KDNP frakcióvezetője szerint. Rétvári Bence az intézkedést tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte, felidézve, hogy a Tisza-kormány szerint a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni.

Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán azt írta, a tesztet a következő napokban kiértékelik. Vitézy Dávid hozzátette, javítani kell azonban az utastájékoztató rendszereken.

Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna budapesti partszakaszát és kikötőit – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa döntése alapján egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság egységesítheti a kikötők működtetését.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 63,7 milliárd forinttal több támogatást kaptak a termelők az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Összesen 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, ennek kétharmada költségvetési, egyharmada uniós forrás volt.

Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostyáni református templom és harangtorony újjáépítésére. A felajánlásokat a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtő oldalán vagy banki átutalással várják.

Fokozza az Ukrajna elleni csapásokat Oroszország az ukrán elnök legutóbbi kijelentései után. Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz erők Kijevben és Ukrajna más térségeiben katonai létesítményeket, hadiipari objektumokat és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrát támadnak. Lengyelország úgy reagált, nem változtatnak Ukrajna támogatásán, Moszkva a kijevi támadásokról szóló bejelentésekkel csak Európa megfélemlítésére törekszik.

A háború befejezésére szólította fel Vlagyimir Putyint Friedrich Merz német kancellár kijevi látogatásán. Jelezte, hogy Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de ehhez szerinte le kell állítani az ukrajnai civilek elleni támadásokat. Berlin egymilliárd euró korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására fordít.

Hét feltétel teljesítéséhez köti a Hormuzi-szoros újranyitását Irán. Mohammad Baker Kalibaf parlamenti elnök szerint, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusban megfogalmazott feltételeket, akkor 7 napon belül helyreállhat a tengeri közlekedés a szorosban. Eközben ismeretlen lövedék talált el egy tartályhajót a Hormuzi-szorosban, a legénység tagjai nem sérültek meg.

Halálbüntetés várhat Hammám al-Hammámira, a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy magas rangú abu-dzabi forrás szerint. Az Egyesült Arab Emírségekben az ügy vizsgálata még folyamatban van. Kiderült az is, hogy az izraeli hatóságok nem ellenőrizték a külföldi légitársaságok Izraelbe érkező pilótáit.

A francia középiskolák mindegy 15 százalékában nem lesz ma (hét) tanítás, biztonsági okok miatt – közölte a francia oktatási miniszter. A párizsi rendőrfőnök békés tiltakozásra szólította fel a diákokat.

Bizalmáról biztosította Marine Le Pen a francia Nemzeti Tömörülés elnökét, miután egy francia oknyomozó lap antiszemita üzeneteket tulajdonított neki. A Mediapart szerint a 2013 és 2015 között küldött üzenetek valódiak, és a Meta adatai is ezt támasztják alá, Jordan Bardella viszont hamisítványnak nevezte azokat, és feljelentést tesz.

A rendőrök megkezdték a spanyol enklávé, Ceuta strandján lévő illegális migránstábor felszámolását. A Euronews beszámolója szerint az akcióra azelőtt került sor, hogy VI. Fülöp spanyol király és felesége október 13-án a városba érkezik.

Olaszországban 30 százalékban korlátoznák azoknak a külföldi hátterű diákoknak az arányát az osztályokban, akik nem beszélnek megfelelően olaszul. A kormány szerint ezzel segítenék a beilleszkedést.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hét feltétel teljesítéséhez köti a Hormuzi-szoros újranyitását Irán – a nap hírei

a nap hírei

napinfó

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pattanásig feszülnek a piacok a közelgő választások előtt, érdekes manőverekbe kezdtek a befektetők

Pattanásig feszülnek a piacok a közelgő választások előtt, érdekes manőverekbe kezdtek a befektetők

A Wall Street stratégái egyre inkább az eszközosztályok közötti relatív pozíciókra összpontosítanak, miután a részvények, az arany és az olaj árfolyama sem tud új csúcsot dönteni, az amerikai államkötvényhozamok pedig meredeken emelkednek. Az érdeklődés középpontjába a hibrid kettős bináris opciók kerültek, amelyeknél egyszerre több piaci feltételnek kell teljesülnie a kifizetéshez - számolt be a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Miért nevezetes nap, nemzeti gyásznap október 6-a? Az aradi vértanúkra emlékezünk

Miért nevezetes nap, nemzeti gyásznap október 6-a? Az aradi vértanúkra emlékezünk

Ezen a napon az állami lobogót félárbócra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak.

BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Kyiv bridge hit in further Russian drone attack as German chancellor makes surprise visit

Footage shows a drone hitting the Pivnichyi (Northern) Bridge as vehicles move across it, creating a large fireball.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 4. 22:12
Szigethy-Ambrus Nikoletta: a V4-országok akkor tudják érvényesíteni az akaratukat, ha ténylegesen összezárnak
2026. október 4. 21:24
Hazaindult a miniszterelnök Erdőbényéről
×
×