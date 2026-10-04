Hét feltétel teljesítéséhez köti a Hormuzi-szoros újranyitását Irán – a nap hírei

A magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit vitatta meg a kormány kétnapos erdőbényei kihelyezett ülésének első felében – közölte a kormányfő Facebook-oldalán. Korábban a pénzügyminiszter és az élő környezetért felelős miniszter jelezte, a főbb napirendi pontok között szerepel a jövő évi költségvetés és a készülő klímatörvény is.

Magyar Péter szerint 6 százalékponttal nőtt a Tisza Párt és a Fidesz közötti különbség az elmúlt héten egy saját megrendelésű felmérés alapján. A Tisza Párt elnöke azt is közölte, hogy pártja támogatottsága ismét 65 százalék fölé emelkedett.

Bíróságon keres elégtételt az MCC alapítója, miután a kormány megszüntette a Mathias Corvinus Collegiumot. Tombor András szerint az intézmény felszámolása politikai okokból, alaptalan jogi indokokkal történt, és szerinte az MCC az állami vagyont 485 milliárd forintról 825 milliárdra gyarapította.

A jövőre bevezetendő vagyonadó a magyar középosztály, a magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz, a KDNP frakcióvezetője szerint. Rétvári Bence az intézkedést tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte, felidézve, hogy a Tisza-kormány szerint a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni.

Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán azt írta, a tesztet a következő napokban kiértékelik. Vitézy Dávid hozzátette, javítani kell azonban az utastájékoztató rendszereken.

Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna budapesti partszakaszát és kikötőit – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa döntése alapján egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság egységesítheti a kikötők működtetését.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 63,7 milliárd forinttal több támogatást kaptak a termelők az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Összesen 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, ennek kétharmada költségvetési, egyharmada uniós forrás volt.

Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostyáni református templom és harangtorony újjáépítésére. A felajánlásokat a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtő oldalán vagy banki átutalással várják.

Fokozza az Ukrajna elleni csapásokat Oroszország az ukrán elnök legutóbbi kijelentései után. Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz erők Kijevben és Ukrajna más térségeiben katonai létesítményeket, hadiipari objektumokat és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrát támadnak. Lengyelország úgy reagált, nem változtatnak Ukrajna támogatásán, Moszkva a kijevi támadásokról szóló bejelentésekkel csak Európa megfélemlítésére törekszik.

A háború befejezésére szólította fel Vlagyimir Putyint Friedrich Merz német kancellár kijevi látogatásán. Jelezte, hogy Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de ehhez szerinte le kell állítani az ukrajnai civilek elleni támadásokat. Berlin egymilliárd euró korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására fordít.

Hét feltétel teljesítéséhez köti a Hormuzi-szoros újranyitását Irán. Mohammad Baker Kalibaf parlamenti elnök szerint, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusban megfogalmazott feltételeket, akkor 7 napon belül helyreállhat a tengeri közlekedés a szorosban. Eközben ismeretlen lövedék talált el egy tartályhajót a Hormuzi-szorosban, a legénység tagjai nem sérültek meg.

Halálbüntetés várhat Hammám al-Hammámira, a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy magas rangú abu-dzabi forrás szerint. Az Egyesült Arab Emírségekben az ügy vizsgálata még folyamatban van. Kiderült az is, hogy az izraeli hatóságok nem ellenőrizték a külföldi légitársaságok Izraelbe érkező pilótáit.

A francia középiskolák mindegy 15 százalékában nem lesz ma (hét) tanítás, biztonsági okok miatt – közölte a francia oktatási miniszter. A párizsi rendőrfőnök békés tiltakozásra szólította fel a diákokat.

Bizalmáról biztosította Marine Le Pen a francia Nemzeti Tömörülés elnökét, miután egy francia oknyomozó lap antiszemita üzeneteket tulajdonított neki. A Mediapart szerint a 2013 és 2015 között küldött üzenetek valódiak, és a Meta adatai is ezt támasztják alá, Jordan Bardella viszont hamisítványnak nevezte azokat, és feljelentést tesz.

A rendőrök megkezdték a spanyol enklávé, Ceuta strandján lévő illegális migránstábor felszámolását. A Euronews beszámolója szerint az akcióra azelőtt került sor, hogy VI. Fülöp spanyol király és felesége október 13-án a városba érkezik.

Olaszországban 30 százalékban korlátoznák azoknak a külföldi hátterű diákoknak az arányát az osztályokban, akik nem beszélnek megfelelően olaszul. A kormány szerint ezzel segítenék a beilleszkedést.