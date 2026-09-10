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Nyitókép: pfongabe33/Getty Images

5000 dollár – Ez aztán az ígéret Donald Trumptól

Infostart / MTI

Ötezer dolláros egyszeri juttatást, úgynevezett "Trump-osztalékot" ígért minden felnőtt amerikainak Donald Trump elnök szerdán arra az esetre, ha a Republikánus Párt megőrzi kongresszusi többségét a novemberi választáson. A javaslat megvalósítása kongresszusi jóváhagyást igényelhet, és mintegy 270 millió felnőtt amerikaival számolva több mint 1300 milliárd dollárba kerülne.

Trump a félidős választások előtti első országos republikánus pártrendezvényen, Dallasban azt mondta: "Azt kérem,

tegyenek úgy, mintha én is a szavazólapon lennék".

Az elnök alkotmányosan nem indulhat harmadik elnöki ciklusért, ezért a november 3-i választás számára is fontos politikai erőpróba.

Trump a kilátásba helyezett juttatás feltételeként azt említette, hogy a pénzt az Egyesült Államokban kell elkölteni.

A dallasi rendezvény középpontjában egyértelműen az elnök állt, miközben több, kiélezett versenyben induló republikánus politikus távol maradt, tartva attól, hogy Trump alacsony népszerűsége ronthatja választási esélyeiket.

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Kezdőlap    Külföld    5000 dollár – Ez aztán az ígéret Donald Trumptól

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