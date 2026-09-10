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Nyitókép: Pexels

Magyarország egyik leggazdagabb embere gyanúsított lett

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Vesztegetés gyanújával gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség Veres Tibort, a Wallis Csoport alapítóját, aki a Forbes listája szerint a második leggazdagabb magyar 756 milliárdos vagyonával.

A 24.hu információi szerint a Wallis Csoport alapító elnökét vesztegetéssel gyanúsítják egy III. kerületi beruházást érintően.

Veres Tibor, aki a Forbes listája szerint 756 milliárdos vagyonával a második leggazdagabb magyar, szabadlábon védekezik, kényszerintézkedést nem indítványoztak vele szemben. A lap megkeresésére a KNYF nem osztott meg konkrétumokat, az üzletember ügyvédje azonban megerősítette a gyanúsítást. Papp Gábor abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, ami ellen panaszt tettek.

A portál szerint Veres Tibor mellett újabb személyeket hallgatott ki a KNYF gyanúsítottként az ügyben.

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