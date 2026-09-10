Feljelentések: VIP-kártyákról költöttek a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetői

A Magyarország Kormánya által jegyzett közleményben azt írják, hogy az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be, a vezető munkatársak pedig szabadságuk alatt, magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal.

A kormány arra is emlékeztet, hogy az SZH 2025-ben mintegy 120 munkatárssal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból.

Szép fizetés

A 2024-ben nyilvánosságra hozott adatok szerint Lánczi Tamás elnök bruttó havi illetménye akkor 5 483 520 forint volt, mellé kapott évi 500 ezer forintnyi ruhapénzt, évi 411 885 forintnyi SZÉP-kártya-juttatást, valamint az állami vezetőknek járó Skoda Superb gépkocsit hivatali és magánhasználatra. A két elnökhelyettes bruttó fizetése 3 701 376 forint volt havonta, mellé nekik is járt évi 450 ezer forintnyi ruhapénz, és több százezer forintnyi éves SZÉP-kártya-juttatás.

Ezen felül azonban

az elnök és két elnökhelyettese rendelkezett egy-egy úgynevezett hivatali VIP-bankkártyával is,

melyről további közpénzköltéseket is elszámolhattak.

A Miniszterelnökség adatai alapján 2024 májusa és 2026 áprilisa között Lánczi Tamás, a megszüntetett hivatal elnöke, valamint két helyettese összesen 183 alkalommal, 5,76 millió forint értékben használta a VIP-kártyát.

Limonádé 49 500 forintért, útikönyvek 77 ezer forintért

A költések túlnyomó része éttermi számla volt. Bár a szabályzat előírja, hogy minden elszámoláson fel kell tüntetni, hány vendég volt, hol és mi volt a találkozó célja, ezeket az adatokat egyetlen esetben sem találta meg a Miniszterelnökség.

Lánczi Tamás elnök 111 VIP-kártyás tranzakcióval valamivel több mint 3 millió forintot költött a hivatali bankkártyáról. Az első évben átlagosan hetente kétszer járt étterembe:

egy év alatt 32 alkalommal ült be ugyanabba a japán étterembe,

jellemzően 20 ezer forint körüli számlával. A szabadsága alatt 12 alkalommal használta a hivatali bankkártyát.

Az egyik elnökhelyettes másfél év alatt 1,5 millió forintot költött, ebből vásárolt például olaszországi útikönyveket is, 77 ezer forintért. A másik helyettes 862 ezer forintnyi közpénzt költött a hivatali bankkártyáról, az egyik számla alapján például 49 500 forintot fizetett ki egy pohár limonádéért. Emellett 110 ezer forintért vendégelt meg több embert egy balatoni helyszínen – hogy kiket, arról nem tudni. A fentieken túl jutott a közpénzből magáncélú kompozásra is.

Feljelentések

A kormány még arra is emlékeztet, hogy a hivatal alig két és fél év alatt például összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. A Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt a Miniszterelnökség hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.

A hivatali VIP-bankkártyák esetében is a kormány az indokolatlan közpénzköltésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges lépéseket.