Magyar Péter megnevezte a Tisza öt alkotmánybíró jelöltjét

Dr. Chronowski Nóra - egyetemi tanár, az MTA doktora, alkotmányjogász;
- Dr. Ligeti Miklós - jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója;
- Dr. Kovács András György – kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász;
- Dr. Orosz Árpád Gábor – a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta Szegedi Tudományegyetem oktatója;
- Dr. Szomora Zsolt – a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár.
Mint Magyar Péter a posztjában írta: a TISZA ígéretéhez híven olyan jelölteket javasol alkotmánybírónak, akik minden szempontból megfelelnek nemcsak az Alaptörvény előírásainak, de minden szakmai követelménynek.