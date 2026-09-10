Magyar Péter megnevezte a Tisza öt alkotmánybíró jelöltjét

Az Anthropic AI-fejlesztő cég közlése szerint az idén több olyan kísérletet is megakadályozott, amelyek során kutatók a vállalat modelljeit biológiai fegyverek kifejlesztését potenciálisan elősegítő projektekhez próbálták felhasználni. A vállalat ugyanakkor elismerte, hogy nem minden esetben tudta egyértelműen megállapítani, jogszerű vagy rosszindulatú szándék állt-e a próbálkozások mögött - közölte a New York Times.