Elhagyják a katonák a paksi atomerőművet

Felidézték: a Magyar Honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy hete közölte, hogy a tervek szerint katonák szeptember 11-ig maradnak a helyszínen, addig dolgoznak a védmű megerősítésén, valamint bizonyos dunaszentbenedeki építkezéseket és helyreállítási munkákat fejeznek be.

Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt aznap 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A kormányfő a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, annak köszönhetően a vízszint megfelelő, a paksi erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy százezer köbméternyi kő bedolgozása a stabilizálás, a hosszú távú megoldás érdekében.