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Megkezdődött a paksi fenékküszöb megépítése a Dunán
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Elhagyják a katonák a paksi atomerőművet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megkezdte a levonulást az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred a Dunaszentbenedeknél kialakított depóból és az MVM Paksi Atomerőmű megfelelő ellátását biztosító védmű építési területéről – közölte a honvedelem.hu.

Felidézték: a Magyar Honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy hete közölte, hogy a tervek szerint katonák szeptember 11-ig maradnak a helyszínen, addig dolgoznak a védmű megerősítésén, valamint bizonyos dunaszentbenedeki építkezéseket és helyreállítási munkákat fejeznek be.

Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt aznap 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A kormányfő a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, annak köszönhetően a vízszint megfelelő, a paksi erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy százezer köbméternyi kő bedolgozása a stabilizálás, a hosszú távú megoldás érdekében.

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A Visegrádi Négyek szövetsége újra él – ez a közös üzenete Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök pozsonyi V4-csúcstalálkozójának, amelyen részt vesz az EU soros elnökségét betöltő Írország kormányfője, Micheál Martin is. Magyar Péter elutasította, hogy Európa ideológiai kérdések megvitatásával töltse az idejét, a gyakorlati megoldások keresésével lehet szerinte profitálni. Amit a V4-ek vállalnak, szerinte keresztül fogják vinni.
 

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