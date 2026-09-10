ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.73
usd:
312.55
bux:
149761.92
2026. szeptember 10. csütörtök Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pósfai Gábor belügyminiszter beszédet mond a XXXI. Országos Polgárõr Napon Kalocsán, az Érsekkertben 2026. július 4-én.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Belügyi bérrendezést lebegtetett meg a miniszter

Infostart / MTI

A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg - közölte a belügyminiszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában csütörtökön.

Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, amelyet a Belügyi Érdekegyeztető Tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését is.

A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, amelyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használt - tette hozzá.

A politikus ösztönözné az országon belüli mobilitást is, amelyhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerének áttekintésére van szükség.

A belügyminiszter kifejtette, a belügyi ágazatba már több mint ezren jelezték, hogy élnének a "visszaszerelés" lehetőségével, már kétszáznál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés-végrehajtáshoz, és több száz kérelem elbírálása zajlik.

Pósfai Gábor súlyosnak nevezte az előző kormányzat örökségét. A teljes belügyi ágazatból 12 ezer szakember - köztük 9 ezer rendőr - hiányzik. Drámaian csökkent az érdeklődés a rendőri pálya iránt is: 2010-ben még több mint hétezren jelentkeztek tiszthelyettesnek, ez a szám idén már csak 1255 volt. Hangsúlyozta, azon kell dolgozni, hogy az életpálya vonzó legyen.

A politikus kitért arra, a "Pintér-korszak" átvilágítása kiterjed a Belügyminisztérium működésre, a háttérszervekre, valamint a tárcához tartozó gazdasági társaságokra, érinti a sport területét is, amely korábban máshova tartozott. Amint a teljes átvilágítási folyamat lezárul, az eredményeket nyilvánosságra hozzák.

A miniszter szavai szerint "elképesztően sok szerződés, elképesztően sok olyan eset van, amit megfelelő módon ki kell vizsgálni", már több ügyben tettek feljelentés, és a következő napokban is várható ilyen lépés.

Fradi-ügy

A Fradiváros ügyét említve Pósfai Gábor leszögezte, nem klubok ellen zajlik speciálisan vizsgálat, a társaságiadó-kedvezményen alapuló (TAO) támogatások rendszerének felülvizsgálata a cél. Mint mondta, a Nemzeti- Adó- és Vámhivatal az elmúlt négy évben csaknem ötszáz esetben indított eljárást különböző egyesületek ügyében, és 92 alkalommal "már ki lett mondva, hogy ez a támogatás elveszett".

Pósfai Gábor úgy fogalmazott, egyetért a TAO-rendszer eredeti céljaival, ami az utánpótlás-nevelés támogatása, az infrastruktúra-fejlesztés, valamint a sport népszerűsítése volt. Ezeket a célokat továbbra is ápolni kell,

olyan sportfinanszírozási rendszert kell kialakítani, amely segíti az utánpótlást, már inkább a létesítmények fenntartását és nem újak építését támogatja, jóval többet költ az iskola- és szabadidősportra, és amelyből nemcsak a hat kiemelt sportág, hanem az összes többi is tud profitálni.

A miniszter szerint attól, hogy valaki politikus, még lehet jó sportvezető. Ugyanakkor a minisztérium célja, hogy a politikát elválassza a sporttól, az elmúlt 10-15 évben kialakult szoros összefonódás sokszor nem volt egészséges. Javaslatot tett arra, hogy aktív országgyűlési képviselő, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, európai parlamenti képviselők, állami tulajdonban lévő vállalat vezetője ne vállalhasson vezetői tisztséget sportszövetségben vagy egy sportköztestületben. Hozzáfűzte, azt is át kell gondolni, milyen időszakra vonatkozzon a politikusok szerepvállalásának tiltása.

Augusztus 20.

A politikus közölte, vizsgálják, hogy az augusztus 20-i közbeszerzéssel kapcsolatban felmerült aggályok valósak-e. Kérésére ezt kiterjesztik a négynapos programsorozat megvalósításában közreműködő mind a kétszáz vállalkozásra és akár az ár-érték arány vizsgálatára is. Rámutatott ugyanakkor: a korábbi kormány 17,5 milliárd forintot szánt erre a programsorozatra, ami hozzávetőleg négymilliárd forintból valósult meg.

Pósfai Gábor szavai szerint "azt, hogy hibáztunk-e, majd a vizsgálat eldönti el". A jövő szempontjából fontos konklúzió, hogy még átláthatóbban kell működni - tette hozzá.

Jövőre négy nagy világversenynek ad otthont Magyarországon. A Belügyminisztérium intenzíven dolgozik, azon hogy ezeket jóval kevesebb összegből, még jobb műszaki tartalommal rendezzék meg. Ezek költségvetését mindenképp nyilvánosságra fogják hozni - közölte a politikus.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Belügyi bérrendezést lebegtetett meg a miniszter

bérrendezés

tao

pósfai gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
USA-MAGYARORSZÁG – Iszonyatos különbség már a legelején

USA-MAGYARORSZÁG – Iszonyatos különbség már a legelején

Fél 12-kor a legjobb négy közé jutás a tét a női kosárlabda-világbajnokságon a magyar és az amerikai női kosárlabda-válogatott számára egyaránt. A mieink a japánok elleni 21 pontos bravúr után a világ lejobbjaival néznek farkasszemet. A magyar győzelemre kicsi a reális esély, ha bekövetkezne, az egész világ erről beszélne. Lássuk!
 

Kosárkapitány a történelmi meccs előtt: titokban ezért jöttünk

VIDEÓ
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.10. csütörtök, 18:00
Koji László
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még mindig vonzó a magyar kötvény, ma is zsákolták a befektetők

Még mindig vonzó a magyar kötvény, ma is zsákolták a befektetők

Aukciókat tartott ma az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), mely jelentős túljegyzés mellett a tervezettnél több papírt értékesített.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hadrendbe állt az új orosz csodafegyver, ez lehet Putyin nagy dobása: tehetetlen ellene a kijevi légvédelem?

Hadrendbe állt az új orosz csodafegyver, ez lehet Putyin nagy dobása: tehetetlen ellene a kijevi légvédelem?

Oroszország augusztusban minden nap bevetette új, sugárhajtású drónjait Ukrajna ellen

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Speaking at a party convention, the US president gave no details on how the plan would work or where the money would come from.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 10. 12:11
Magyar Péter „az egykori magyar koronázó városban”, Pozsonyban
2026. szeptember 10. 12:00
Vitézy Dávid fontos városrésznek üzent
×
×