Magyar Péter a pozsonyi V4-csúcson: el kell döntenie Európának, hogy túlélni akar vagy győzni

Pozsonyban gyülekeztek össze a V4-országok, MAgyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Írország kormányfői (MAgyar Péter, Donald Tusk, Robert Fico, Andrej Babis, valamint Micheál Martin), hogy európai ügyekről tanácskozzanak, stratégiájukat összehangolják.

Magyar Péter megköszönte Robert Ficónak a vendéglátást és a szervezést, és hogy így vette át a stafétát a V4 élén, köszöntötte az esőt is Pozsonyban, külön köszönte még azt is, hogy a pozsonyi várban magyarul szólhat.

Üdvözölte Szlovákia javaslatát, hogy még gyakrabban egyeztessenek konkrétumokról,

pénzről,

energiáról,

illegális migráció elleni küzdelemről.

„El kell döntenie Európának, hogy túlélni akar vagy győzni” – hangsúlyozta a tanácskozást követő sajtótájékoztatón. Elutasította, hogy Európa ideológiai kérdések megvitatásával töltse az idejét, a gyakorlati megoldások keresésével lehet szerinte profitálni. Amit a V4-ek vállalnak, szerinte be fogják tartani, keresztül fogják vinni.

Elmondta kollégáinak, mivel töltötte az augusztusát, nem pihent, nem yachtozott, nem mountainbike-ozott, hanem a Duna partján volt és küzdött a Paksi Atomerőmű életben tartásáért, nem „mindenféle green dealekről vitatkozott, hanem cselekedett”. Ezzel kapcsolatban kritikákra is reagált: nem a fenékküszöb miatt nem lehet hajózni a Dunán, hanem azért, mert nincs benne víz. Mint mondta, szomorú, hogy szolidaritás helyett több uniós ország inkább bejelentést tett, hogy „a halak nem tudnak elúszni a fenékküszöb fölött, ahol amúgy van még 3-4 méter víz, miközben Magyarország azért küzdött, hogy 44 után először ne kelljen lekapcsolni az atomerőművet”.

Az üzemanyagárak témájára is kitért: több tagállamban volt védett ár, de mindenki tapasztalta, ami a Hormuzi-szorosban történtek hatása volt, a dízelhiányt már nem lehet költségvetési eszközökkel kezelni, megegyeztek azzal V4-es szinten, hogy ez így nem mehet tovább. „Amíg mi itt beszélünk, több tucat cég megy tönkre, mert nem tudja megfizetni az áram és az energia árát. Szeretném látni a 7 éves uniós költségvetést, de sokkal inkább a konkrétumokat, hogy mivel segítik a cégeket, mi lesz a tárolókapacitásokkal. Ennek van értelme. Őszinteséget, bátorságot, konstruktivitást tudunk mutatni.”

Az sincs rendben, hogy Magyarország kap 1 millió eurós büntetést, mert védi a határokat, miközben más kap 2 milliót, pedig el sem végzi a feladatát, míg migrációügyben már 20 tagállam a magyar álláspont mellett van, lesz tehát miről beszélni az októberi EU-csúcson.

Magyarország részéről konstruktív, őszinte és következetes álláspontra számíthat az EU és a V4-államok is, de a költségvetés nem elfogadható úgy, hogy újabb és újabb feltételek jönnek a pénzért cserébe.

A kormányfők állásfoglalásai Robert Fico (Szlovákia): köszönöm, hogy elfogadták a meghívást! A V4-országok figyelnek az eseményekre, fontos tárgyalni az EU-elnökséget elnöklő Írországgal. Most öt szuverén ország öt szuverén miniszterelnöke áll önök előtt. Vannak közös és bennünket elválasztó ügyek is, de előbbieket keressük. Egyezünk az EU-bővítés és a migráció ügyében, a V4 újra él. Foglalkoztunk a 2028-2034-es EU-költségvetéssel, meghallgattuk az ír miniszterelnök álláspontját. Fontos számunkra, hogy a kohéziós és a közös agrárpolitika borítékjai érintetlenek maradnak. Fontos feladat lesz az EU-nak új forrásokat találni, de nem a nemzeti források nagyobb mértékű igénybevételével. Beszéltünk a versenyképességről is, de nem elméleti síkon. Megegyeztünk, hogy energiareformra van szükség, a gázárkézpésről, a lipcsei börzéről is egyeztettünk. Csökkenteni kell az energiaárakat! Beszéltünk az üzemanyagárakról is, a probléma ma már nem tagállami. A kőolajválság befolyásolni fogja az árakat, hatékony és sikeres megoldásokat keresünk. Nem akarunk szétverni semmit, csak kiállni a nemzeti érdekeink mellett Micheál Martin (Írország): nagy lehetőség itt lenni és megismerni a régiót befolyásoló tagállamok álláspontját. Európa kritikus időszakát éli, a geopolitikai helyzet nagyon bonyolult, az ukrajnai háború mindent nagyon áthat, az energiaárakat pedig a globális nyomás is felfelé tolja. A közös politikákat támogatni kell, ehhez szükség van egy reális uniós költségvetésre, részletesen meg kell fontolni minden lehetőséget. Most sokkal tisztább képem van a régió helyzetéről, mint a találkozó előtt volt. Az unió egységes piac, ezért fontos közösen csökkenteni az energiaárakat. Közösen kell alkalmazni a digitális átmenetet is. Az EU-bővítés kapcsán a csatlakozni kívánó országokat támogatjuk a reformokban, de ennek is pénzügyi vonzatai vannak. Andrej Babis (Csehország): lelkes vagyok, hogy visszatértünk a régi, szép időkhöz, amikor együtt tudtuk hallatni a hangunkat. Írország miniszterelnöke most sokkal több információhoz jutott, mint ami eddig a rendelkezésére állt, megtudta, hogy ez a régió megoldotta a migrációs válságot, már 2016-ban megmondta, mit kell tenni, de nem hallgatott rá senki. Megértem Magyar Pétert, hogy bosszús a bírság miatt, az meg egyenesen érthetetlen, hogy Spanyolország hasonló helyzetben nem büntetést, hanem segélyt kap. Ideje 10 év után felébredni e téren. A green dealt is újra kell tárgyalni, amelyet Angela Merkel terjesztett elő 2019-ben. Folyamatosan módosulnak a tarthatatlan kvóták és időpontok. Az első fázis az ipart, a második fázis az embereket teszi tönkre, csökkenteni kellene a finomítók kapacitását. Mit mondanak a finomítók? Azt, hogy el fognak menni Európából. El kell halasztani az átállás második fázisát, hogy az ne sújtja a versenyképességet. Donald Tusk (Lengyelország): az enerigaárakra hívnám fel a figyelmet az EU-költségvetés fényében. Fontos volt a kapcsolódó kérdéseket közösen ilyen részletességgel megbeszélni. Képesek voltunk kifejezni és pontosítani az álláspontunkat, korábban ez már vezetett sikeres érdekérvényesítéshez. De ezt nem Európa ellenében, hanem érdekében kell tenni. A következő pénzügyi ciklusnak figyelembe kell venni az érintett országok igyekezetét, látni kell, mit okoz az ukrajnai háború Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában, nem is beszélve az orosz provokációról. Sok dologban jó lenne, ha az EU olyan mintaadó lenne, mint amilyen Lengyelország.

Kérdések, válaszok a miniszterelnököktől

Miről beszéltek az ír miniszterelnökkel?

Robert Fico szlovák miniszterelnök: Írország 1973-ban csatlakozott az EU-hoz, közben nagyon jól érti a régiónkat, a prioritásainkat. Megbeszéltük a közös kereskedelmi kérdéseinket, megköszöntem, hogy 15 ezer szlovákiai polgár dolgozhat Írországban, hogy közös repülőjáratunk van, hogy közös építőipari együttműködés van. Örülök annak, hogy részt vehettem ezen a beszélgetésen. Nem fogunk finomkodni a továbbiakban sem, nyíltan megnevezzük a problémákat. Bocsánat, hogy nem az EU hivatalos terminológiáit használom.

Az EU-költségvetés ügye?

Robert Fico: 2 billió euróról van szó. Ragaszkodunk ahhoz, hogy nem lehet hozzányúlni a kohéziós forrásokhoz. A másik dolog, hogy Szlovákiában nagy mezőgazdasági vállalkozások működnek. Ha ársapkáznának vagy leblokkolnák az érkező forrásokat, az nagyon fájna a gazdaságnak. Szükség van arra, hogy új forrásokat keressünk az uniós költségvetésnek, de nem a tagállamok terhére! A következő V4-csúcsra a német kancellárt várjuk, de további fontos személyiségeket, akik nagy befolyással vannak Európa jövőjére.

Andrej Babis cseh miniszterelnök: az egészségügyet érintő kérdések a legfontosabbak, például a rák elleni küzdelem. Törekedni fogunk arra, hogy már az év végén kész legyen a költségvetés.

Magyar Péter: fair költségvetést szeretnénk. Az nem lehet, hogy csökkentsük azokat a forrásokat, amelyek a különbségeket csökkentik. A nettó befizetőknek is jó, ha piachoz juthatnak. Ha fejlődnek a partnerek, az az egész piacnak jók. A mezőgazdaságban óriási problémák vannak, az aszály éveket tett tönkre, a lét szélére sodorta az agráriumot. Az ipar egy részét is sikerült elüldöznie Európának, hogy máshol, alacsonyabb hozzáadott értékkel legyártsák ugyanazt, ugyanúgy. Ha pedig a k+f-re költünk, be kell látni, hogy geopolitikai együttműködésre vagyunk utalva, de ez kihasználandó lehetőség is.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök: több pénzt kell költeni, mert újak a kihívások, de nem az emberek kárára. Az emberek élethelyzete egyre nehezebb. Komolyan kell venni az EU üzeneteit, de nem adókat kivetni az emberekre.

Lehet-e izraeli importtilalom, jöhet-e fegyverkereskedelmi stop? Lesz-e rugalmasabb Merz-kancellár a költségvetés terén?

Micheál Martin ír miniszterelnök: vannak, akik a költségvetésben ezt vagy azt akarják, egy sor kérdéssel kell szembesülni. Ami a saját források prioritását illeti, odafigyelünk a kollégákra, konstruktívan és nyitottan tárgyalunk, világos álláspontok körvonalazódnak, de az EU-nak kompromisszumot kell kötnie a V4-államokkal, ez jól látszik. Lesz majd egy közös pont, amikor majd megkezdődnek a tárgyalások a költségvetésről, ebben az intenzívebb fázisban kerül sor majd az importkorlátozásra. Az izraeli kormány reakciója ezekre a hírekre felesleges és súlyos. A velük kapcsolatos ügyeket humanitárius alapokra kell helyezni. Az emberek a világban nagy aggodalommal figyelik a humanitárius katasztrófát ott. Donald Trump amerikai elnök segíthet a megoldásban.

Donald Tusk: kaptam a CIA igazgatójától egy jelentést, hogy milyen események várhatók a következő hónapok során. Lengyelországnak is fel kell készülnie, több fronton is. Oroszország is készül az ukrán-lengyel határon, a titkosszolgálatoknak résen kell lenni. Nem segítséget kérek az EU-tól, csak arról, hogy a magunk és mindenki érdemében cselekszünk egészen Portugáliáig.

Írország hajlandó-e többet fizetni a kohéziós politika érvényesüléséért?

Micheál Martin: éveken át támogattunk ilyen politikákat, most is támogatjuk a magasabb költségvetést, de össze kell egyeztetni az álláspontokat. A Covid rendkívüli helyzet volt, a mostani teljesen más, nagyok a kihívások. Feladatunk, hogy aktívan kommunikáljunk mindenkivel, megtudjuk, hogy kinek mi az érdeke.

A magyar miniszterelnök korábban igazságtalannak nevezte a migrációügyi 1 millió eurós napi büntetést, azért is, mert már 20 tagállam a pártján van, sőt kompenzációt kér. Mik az esélyek?

Magyar Péter: felfüggesztés mint olyan nem nagyon létezik az EB-döntések kapcsán. A helyzet megváltozott Európában, nem úgy kell értelmezni, hogy a magyarok készülnek megvétózni a költségvetést. A kontinensen belátták, hogy a magyar álláspont a helyes a migrációügyben. Ceuta és más helyszínek bebizonyították ezt. Mi biztonságosak vagyunk, és nem is szabad ebből engedni. Az októberi Eutópai Tanács-ülés vízválasztó lesz ebből a szempontból is.

Andrej Babis: Orbán Viktor kerítést épített 2015-ben, erre más tagállamok úgy döntöttek, hogy jöjjenek a migránsok, az Európai Bíróság pedig döntött. Németország mára látjuk, olyan lett, amilyen. Magyarország abszurd módon kell, hogy büntetést fizessen, miközben más országok sorra zárják le a határokat, illegális migránsok pedig már Belgiumban is nőket erőszakolnak meg. A bíróság pedig azt mondja, hogy a migránsok tartózkodási joga erősebb, mint az érintett nők jogai? Ez abszurdum. Ki kell vívni, hogy Szíria is biztonságos ország legyen, az embereket pedig rábírni arra, hogy térjenek vissza oda, ahonnan jöttek. Svédország is üdvözölte a migránsokat, Európában tehát vannak, akik nem tanulnak. Mi régóta mondjuk: az embercsempészeket le kell csukni, a migránsútvonalakat a hadsereg segítségével lezárni, ez a feladat. Ha a spanyol kormány 200 millió eurót kap a migránsválság kezelésére ilyen helyzetben, az abszurdum Magyarország megbüntetése fényében.

Robert Fico: a V4-eknek van igazuk migrációügyben, ez pár éve még tabu volt az EU-ban. Ma aki a legnagyobb támogatója volt a migránskvótáknak, belőlük van a legkevesebb. Ők nem is fognak büntetéseket fizetni... máskor hamarabb kell döntéseket fizetni!

Donald Tusk: nem mindenki kedveli Orbán Viktor álláspontját azért, különböznek a véleményeink, de örülök, hogy a lengyel-magyar barátság újra él.

Micheál Martin: csökken azok száma, akik menedékjogért folyamodnak, a migrációs paktumok aláírásra kerültek. Beszéltünk arról, hogy ezek nagyon nagy kihívások. Lesznek szélesebb körű beszélgetések tágabb aspektusokból is.